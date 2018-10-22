Певец Равшан Закиров даст концерт во дворце "Туркестон"

ТАШКЕНТ, 22 окт - Sputnik. Певец Равшан Закиров даст концерт во дворце искусств "Туркестон" 9 ноября, пишет nuz.uz.
Артист выступит с новой программой "Мелодии любви" и исполнит лучшие композиции узбекской и зарубежной эстрады.
Выступление певца будет сопровождать эстрадно-симфонический оркестр Узбекистана под руководством Алишера Икрамова.
Гостями программы станут: народный артист республики Фаррух Закиров, заслуженная артистка Узбекистана Кумуш Раззакова, Зиед Ишонходжаев, Ирина Нам и другие исполнители.