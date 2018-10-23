Участник из Узбекистана рассмешил наставников шоу "Танцы" на ТНТ

Молодой человек вышел на сцену в ярком образе, и наставники не смогли остаться равнодушными.

ТАШКЕНТ, 23 окт - Sputnik. Танцор из Бухары, выступающий под именем Jorje, впечатлил жюри шоу "Танцы" на ТНТ и прошел в следующий этап проекта.

Молодой человек вышел на сцену в ярком образе, и наставники не смогли остаться равнодушными. Пока известные хореографы Мигель и Егор Дружин искренне веселились, Татьяна Денисова задала парню неожиданный вопрос "Это ваша одежда?". Видимо, третьего наставника проекта впечатлила ярко-розовая футболка, в которой участник вышел на сцену.

Однако Денисова оценила физическую форму участника, отметив, что в проекте им нужны физически крепкие танцоры для парных номеров, поэтому Jorje услышал заветное "Ты в "Танцах!" и прошел в следующий тур проекта.

Ранее этап кастингов смогла преодолеть Сабина Шарипова из Ташкента.

В шоу "Танцы" участники со всей России и из соседних стран соревнуются за приз в 3 миллиона рублей и звание лучшего танцора страны.