Актер из Узбекистана претендует на "азиатский Оскар"

В австралийском Брисбене оглашен короткий список фильмов-претендентов на Азиатско-Тихоокеанскую кинопремию (APSA), которую называют азиатским "Оскаром". Впервые за престижную награду поборются кинематографисты из Узбекистана.

ТААШКЕНТ, 23 окт - Sputnik, Лев Рыжков. В номинации "Лучший актер" на "азиатский Оскар" выдвинут актер из Узбекистана Карим Мирхадиев, сыгравший главную роль в фильме Рашида Маликова "Стойкость".

В шорт-листе Азиатско-Тихоокеанской премии фильмы из Узбекистана никогда прежде представлены не были.

Кого выберет жюри – неизвестно, но режиссер фильма "Стойкость" Рашид Маликов сообщил, что Мирхадиев приглашен в Австралию на торжественную церемонию, которая состоится в Брисбене 29 ноября.

Кариму Мирхадиеву 64 года. Он актер Узбекского драматического театра "Молодая гвардия". В 2001 году Мирхадиев получил звание заслуженного артиста Узбекистана. В июле этого года он стал победителем в номинации "Лучшая мужская роль" на XIV Международном кинофестивале "Евразия" в Астане.

Азиатско-Тихоокеанская премия (APSA) учреждена в 2007 году и присуждается ежегодно лучшим фильмам азиатско-тихоокеанского региона. Географически премия охватывает одну треть земного шара – от Египта на западе до России на севере и Новой Зеландии на юге. В работе представительного кинофорума участвуют кинематографисты 70 стран.