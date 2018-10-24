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Ревва и Батрутдинов в Ташкенте: в столицу приезжают резиденты Comedy Club

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Культура
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Шоу будет идти два дня, чтобы посетить его успели все поклонники артистов в узбекистанской столице.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. В Ташкенте впервые выступят артисты из Comedy Club, сообщает портал Re:post.

Шоу будет идти два дня – 12 и 13 декабря во дворце "Дружбы народов", его смогут посетить все поклонники артистов в узбекистанской столице.

В Узбекистан прибудут практически все звезды программы, кроме Павла Воли. Цена билетов составит от 100 тысяч до 1,2 миллиона сумов.

Comedy Club – одно из самых популярных российских юмористических телешоу, выходит с апреля 2005 года на канале ТНТ. В 2003-м его создали участники команды КВН "Новые армяне", в нее входили Артур Джанибекян, Артак Гаспарян, Артур Тумасян, Арташес Саркисян, Гарик Мартиросян. Составляющие концепции – подтрунивание над привычными бытовыми ситуациями и сатира.

Сегодня в шоу участвуют Павел Воля, Гарик "Бульдог" Харламов, Тимур "Каштан" Батрудинов, Александр Ревва.

Теги:
Россия, Ташкент, телешоу



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