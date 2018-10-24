Три узбекские красавицы покоряют СНГ: в Ереване стартует конкурс красоты

Конкурс начинается 25 октября в Ереване, всего участвуют 30 девушек из 16 стран.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Завтра в Ереване стартует конкурс красоты "Топ модель СНГ-2018".

В этом году участие принимают 30 девушек из 16 стран постсоветского пространства. Узбекистан представляют Нигина Фахриддинова, Паризода Кувандикова и Индира Алиева.

"Цель конкурса — выявить девушек, способных достойно и на высоком уровне представить страны СНГ в мире моды и киноиндустрии. Победительница получит приглашения от известных домов моды и продюсерских центров", — сообщили организаторы.

Финал конкурса состоится 4 ноября в столице Армении в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна.

Победительница получит приглашения от рекламных агентств, домов моды и продюсерских центров, а также денежные призы.