Три узбекские красавицы покоряют СНГ: в Ереване стартует конкурс красоты

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. Завтра в Ереване стартует конкурс красоты "Топ модель СНГ-2018".
В этом году участие принимают 30 девушек из 16 стран постсоветского пространства. Узбекистан представляют Нигина Фахриддинова, Паризода Кувандикова и Индира Алиева.
"Цель конкурса — выявить девушек, способных достойно и на высоком уровне представить страны СНГ в мире моды и киноиндустрии. Победительница получит приглашения от известных домов моды и продюсерских центров", — сообщили организаторы.
Финал конкурса состоится 4 ноября в столице Армении в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна.Победительница получит приглашения от рекламных агентств, домов моды и продюсерских центров, а также денежные призы.