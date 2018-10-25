Валерия и Иосиф Пригожин: мы готовы протянуть узбекскому кино руку дружбы

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik, Лев Рыжков. Корреспондент Sputnik попросил Валерию и ее продюсера Иосифа Пригожина поделиться впечатлениями от работы с кинематографистами Узбекистана.

Саундтрек для фильма Scorpion у Валерии в этом году не единственная работа с кинематографистами. Песня в ее исполнении звучит и в российской фантастической драме "Пришелец".

"Мне в этом году прямо-таки посыпались предложения по саундтрекам, - сказала Валерия Sputnik. - И кажется, что каждый раз получается что-то хорошее и интересное. Scorpion - главный узбекский фильм года – все им гордятся. Участвовать в работе над этим фильмом мне было очень интересно".

В Узбекистане премьера Scorpion намечена на конец ноября. Артистка не сомневается, что в самом скором времени фильм дойдет и до российского проката.

© Sputnik / Илья Питалев Пригожин: саундтрек к фильму Scorpion - это наш эксперимент

Продюсер певицы Иосиф Пригожин подтвердил, что работа над триллером Мухлисы Азизовой велась с большим интересом.

"Фильм Scorpion ценен тем, что это – эксперимент, - сказал Иосиф Пригожин. - К нам действительно очень часто обращаются режиссеры и продюсеры с разными предложениями. Когда нам показали тизер – отрывки из фильма - мы с Валерией вдруг поняли, что очень хотим принять участие в эксперименте. Одно дело, когда просят поучаствовать в "большом" кино. Тут все понятно. Но когда талантливым людям требуется наша поддержка, мы всегда готовы протянуть руку дружбы".

Пригожин не сомневается, что фильм войдет в историю как очень впечатляющая дебютная работа режиссера.

Фильм Scorpion рассказывает о международной преступности среди молодежи. Съемки проходили в Узбекистане, России и Марокко. В картине снимались звезды узбекского, турецкого и российского кино.