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Актер Николай Караченцов во время сбора труппы театра Ленком.

Остановилось сердце: умер актер Николай Караченцов

© Sputnik / Илья Питалев
Культура
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Прощание с артистом пройдет в театре "Ленком", даты уточняются.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. В пятницу утром в Москве от остановки сердца скончался артист Николай Караченцов, сообщает РИА Новости.

Как заявил журналистам сын актера Андрей, прощание пройдет в театре "Ленком", где актер проработал много лет, даты пока уточняются.

Заслуженный артист РСФСР Николай Караченцов (слева) исполняющий роль Тиля и артист Г. Костельцев исполняющий роль Ламме в спектакле «Тиль» по произведению Шарля де Костера на сцене московского драматического театра имени Ленинского комсомола.
© Sputnik / Виталий Арутюнов
Заслуженный артист РСФСР Николай Караченцов (слева) исполняющий роль Тиля и артист Г. Костельцев исполняющий роль Ламме в спектакле «Тиль» по произведению Шарля де Костера на сцене московского драматического театра имени Ленинского комсомола.

Народный артист России Николай Петрович Караченцов родился в 1944 году, в 1967-м с отличием окончил Школу-студию МХАТ под руководством профессора Виктора Монюкова. В Московский театр имени Ленинского комсомола его направили по распределению в числе десяти лучших выпускников.

Николай Караченцов всю жизнь восхищал зрителей талантом, благодаря одной из первых ролей – Тиля Уленшпигеля показал себя и как актер, и как певец, мим и акробат. Всенародную популярность Караченцов получил благодаря романтичному и трогательному образу графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось".

За свою карьеру – с 1967 года артист снялся в более чем 100 фильмах. Он всегда исполнял все сам, без дублеров. В 2007 году напротив киностудии "Мосфильм" появилась именная плита с отпечатком руки Караченцова.

В ночь на 28 февраля 2005 года на Мичуринском проспекте в Москве автомобиль Volkswagen Passat B5, за рулем которого находился актер, попал в аварию. В результате Николай Караченцов получил черепно-мозговую травму, 26 дней пролежал в коме. Врачи сделали все возможное, но речь восстановить не удалось. В ноябре 2017-го стало известно о злокочественной опухоли в легком артиста, об этом сообщила супруга Караченцова. 

Он не дожил до своего дня рождения - в субботу, 27 октября, актер должно было исполниться 74 года.

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Теги:
похороны, Москва, актер



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