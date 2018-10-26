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Герои мультфильма Кувват

Про АЭС для самых маленьких: выходит новая серия мультфильма "Кувват"

Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
Культура
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Герои мультфильма "Кувват", брат и сестра Тахир и Зухра, сравнивают разные источники производства электроэнергии, в этом им помогает робот Кувват и котенок Момиквой.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Новая серия мультфильма "Кувват", выпускаемого по инициативе "Узбекнефтегаза", поможет детям побольше узнать об АЭС, сообщает пресс-служба компании.

Герои мультфильма "Кувват", брат и сестра Тахир и Зухра, сравнивают разные источники производства электроэнергии. Школьница Зухра пишет реферат про АЭС и рассказывает младшему брату, что атомная электростанция может произвести много энергии с меньшими затратами, чем, например, теплоэлектростанция. Друг ребят, робот Кувват, знает ответы на все вопросы, особенно про электричество.

Мультфильмы от Узбекнефтегаза научат детей экономить энергоресурсы и семейный бюджет
Пресс-служба "Узбекнефтегаз"
Мультфильм об экономии света и газа покажет "Узбекнефтегаз"
Для юных Тахира и Зухры важно, что АЭС – самый мощный источник электроэнергии и одновременно экологичный источник энергии. 

Предыдущие три серии мультсериала были посвящены бережному отношению к газу и электроэнергии. 

Мультфильм показывают несколько узбекских телеканалов, в том числе "Боламжон", "Севимли – ТВ", "Миллий" и "Зув-ТВ".

Стоимость проекта строительства в Узбекистане первой в республике АЭС составляет около 11 миллиардов долларов, а первый энергоблок должен быть запущен в 2028 году. Российский "Росатом" планирует построить на территории Узбекистана комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200.




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