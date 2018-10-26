Дебют Караченцова в "Юноне и Авось" состоялся в Ташкенте: публика плакала

В пятницу, 26 октября, исполнитель главной роли в рок-опере "Юнона и Авось" Николай Караченцов скончался от остановки сердца.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik, Мария Науменко. Дебют Николая Караченцова в "Юноне и Авось" состоялся во Дворце съездов в Ташкенте (прим. ред.: нынешний дворец Дружбы народов) в сентябре 1981 года. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе театра "Ленком".

"Театр отправлялся на большие гастроли в Ташкент, поэтому решено было впервые показать спектакль в узбекской столице. Постановку "Юнона и Авось" восприняли на ура: зрители плакали", - рассказали в пресс-службе театра.

Уточняется, что после Ташкента спектакль показали в Москве 20 октября 1981 года.

Николай Караченцов играл графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось" вплоть до автомобильной аварии 2005 года. В пятницу, 26 октября, артист скончался от остановки сердца.

По словам художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова, Караченцов был прекрасным исполнителем главной роли в рок-опере, с честью пронес марку советского и русского артиста в Париже, Нью-Йорке. Он "очень много способствовал тому, чтобы театр поднимался, развивался и улучшал свои спектакли".