Легенды о любви: российский канал "Культура" снимает фильм об Узбекистане

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Телеканал "Россия-Культура" и НАЭСМИ Узбекистана приступил к съёмкам 4-серийного документального фильма об Узбекистане.
Фильмы будут рассказывать об истории Великих Индийского и Шелкового пути и цивилизациях, существовавших на территории Узбекистана, толерантности древней страны, где в мире и дружбе проживают люди более 130 национальностей, национальном узбекском искусстве, науке, архитектуре, гастрономических особенностях и кулинарных традициях.
Ожидается, что фильмы охватят главные аспекты культурно-исторического развития Узбекистана от древности до современности.
"Мы хотим рассказать российскому зрителю об Узбекистане через призму наших древних народных легенд о любви: любви к своей земле, любви к искусству и науке, любви великих полководцев, воинов, грандиозных историях человеческих чувств, без которых узбекский народ не создал бы такой прекрасной архитектуры, поэзии,музыки, не появилось бы такого понятия, как культурное наследие Узбекистана", – отметил, автор и генеральный продюсер документального сериала Фирдавс Абдухаликов.
В создании документальных кинолент примут участие ведущие архитекторы, историки, главы конфессий, краеведы, деятели науки и культуры, известные повара Узбекистана.
На сегодняшний день это уже пятый проект НАЭСМИ совместно с российскими телеканалами. Ранее были созданы фильмы "Узбекистан жемчужина песков", "Каракалпакстан сквозь пески времени", "Узбекистан. Обретенные откровения", "Нукус. Неизвестная коллекция".