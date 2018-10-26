Легенды о любви: российский канал "Культура" снимает фильм об Узбекистане

Цикл из четырех документальных фильмов "Узбекистан. Легенды о любви", в которых расскажут историю о Великом Индийском и Шелковом путях, о традициях и культуре республики.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Телеканал "Россия-Культура" и НАЭСМИ Узбекистана приступил к съёмкам 4-серийного документального фильма об Узбекистане.

Совместно с Национальной ассоциацией электронных средств массовой Узбекистана (НАЭСМИ) и Госкомитетом Узбекистана по развитию туризма снимет цикл из четырех документальных фильмов под названием "Узбекистан. Легенды о любви".

Фильмы будут рассказывать об истории Великих Индийского и Шелкового пути и цивилизациях, существовавших на территории Узбекистана, толерантности древней страны, где в мире и дружбе проживают люди более 130 национальностей, национальном узбекском искусстве, науке, архитектуре, гастрономических особенностях и кулинарных традициях.

Ожидается, что фильмы охватят главные аспекты культурно-исторического развития Узбекистана от древности до современности.

"Мы хотим рассказать российскому зрителю об Узбекистане через призму наших древних народных легенд о любви: любви к своей земле, любви к искусству и науке, любви великих полководцев, воинов, грандиозных историях человеческих чувств, без которых узбекский народ не создал бы такой прекрасной архитектуры, поэзии,музыки, не появилось бы такого понятия, как культурное наследие Узбекистана", – отметил, автор и генеральный продюсер документального сериала Фирдавс Абдухаликов.

В создании документальных кинолент примут участие ведущие архитекторы, историки, главы конфессий, краеведы, деятели науки и культуры, известные повара Узбекистана.

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Как подчеркнула автор сценария документального фильма Татьяна Басова, "сотрудничество телеканала "Россия-Культура" и НАЭСМИ стартовало с фильма «Узбекистан. Обретенные откровения", который вышел в прокат чуть более года назад. Фильм стал первой за 25 лет лентой об Узбекистане, созданной на нашем канале. Отмечу, что это был взгляд россиян и их видение нового Узбекистана в реалиях ХХI века. Фильм имел высокий рейтинг и вызвал большой интерес у наших телезрителей. Именно поэтому, мы решили продолжить эту работу".

На сегодняшний день это уже пятый проект НАЭСМИ совместно с российскими телеканалами. Ранее были созданы фильмы "Узбекистан жемчужина песков", "Каракалпакстан сквозь пески времени", "Узбекистан. Обретенные откровения", "Нукус. Неизвестная коллекция".