Узбекские цвета на берегах Невы: художника из Самарканда впечатлил Петербург

ТАШКЕНТ, 28 окт - Sputnik, Дмитрий Матвеев. С середины сентября в Доме дружбы народов Ленобласти, который располагается в центре Петербурга, проходит выставка работ узбекского художника Муродуллы Дониерова. Sputnik Узбекистан выяснил, что связывает мастера с городом на Неве.

Как рассказал художник, он родился недалеко от Самарканда — в деревне на берегу реки Зарафшан. У Муродуллы семь братьев, а в семье он четвертый по старшинству.

Когда Дониеров учился в четвертом классе, он серьезно увлекся рисованием. Увидел в одном из журналов рисунки других художников и попробовал их воспроизвести. Отец Муродуллы, тогда преподававший в деревенской школе узбекский язык, сразу заметил в сыне талант и всегда его хвалил.

"Я постоянно чувствовал какую-то ответственность. Каждую неделю я что-то рисовал. Мы показывали рисунки гостям, которые приходили к нам. Это меня вдохновляло, формировало во мне художника", — рассказал Муродулла.

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По словам художника, он сейчас старается относиться к талантам детей так, как к нему относился его отец — поддерживать их, не критиковать. По его мнению, каждый ребенок индивидуален, и его творческие качества нужно развивать.

После окончания школы Дониеров поступил в Республиканский художественный колледж имени Бенькова в Ташкенте. Произошло это в 1983 году. Однако уже в следующем году, после первого курса, молодого человека призвали в советскую армию. Служить Муродулла отправился в город Ломоносов под Ленинградом, там он провел три года.

Именно с армейскими временами у Дониерова связано одно из самых ярких впечатлений молодости, которое сформировало в нем художника.

"Я до сих пор помню, как мы на поезде переезжали через Волгу. Мост был очень длинный, ехали по нему долго. Для меня это было потрясающее зрелище: могущественная Волга, по которой плывут корабли. Характерные монументальные облака. Все эти впечатления до сих пор сохранились во мне", — говорит Муродулла.

Дониеров пояснил, что выбрал Петербург местом для своей первой российской выставки из-за армейских впечатлений. Когда он служил в Ломоносове, то несколько раз приезжал в центр города, гулял по Невскому проспекту, смотрел на Эрмитаж.

Sputnik Муродулла Дониеров и руководство Дома дружбы

Кроме этого, петербуржцы очень помогли Муродулле и с техническими вопросами: организацией выставки, перевозкой картин. Большую роль в этом сыграл депутат МО "Литейный округ", узбек по национальности Равшанбек Курбанов, а также другие уроженцы Узбекистана, проживающие в Петербурге.

"Петербуржцы вообще народ очень творческий. Они искусством дышат, им живут. Знаете, я когда впервые в жизни ехал на троллейбусе по Невскому, мне показалось, что я еду по Европе — где-то по Венеции", — добавил художник.

Свои картины Дониеров пишет не с натуры, а по впечатлениям, так, как ему подсказывает интуиция.

"Образы, краски, колорит в картинах — узбекские. Очень декоративные и яркие. У нас в Узбекистане есть места, где земля состоит из красной глины. А когда на нее падают солнечные лучи, она становится золотистой. Получается такой звонкий образ. Это завораживает. Некая музыкальная симфония", — уточнил Муродулла.

При этом художник считает, что картины нужно писать сразу после того, как увидел образ и поймал вдохновение.

"Ты посмотрел на образ, зарядился его энергией. И сразу переносишь свежие впечатления на холст или картон", — объяснил он.

© Foto : Личная страничка Муродуллы Дониёрова в социальной сети Художник-живописец из Узбекистана Муродулла Дониёров

Со своей будущей женой Шахло художник познакомился в третьем классе. Вместе с ней они учились и в колледже. Представленные на выставке в Петербурге работы он буквально за год написал вместе с супругой. Как считает художник, они с Шахло как бы дополняют друг друга, но одновременно каждый привносит в работы что-то свое.

Поскольку кормить семью только доходами от художественной деятельности проблематично, сейчас Муродулла постоянно трудится на различных дизайнерских проектах в Узбекистане. У семьи свой дом, поэтому во многом она обеспечивает себя за счет хозяйства.

У художника двое сыновей. Старшему сейчас 25 лет. Молодой человек нашел себя в туристическом бизнесе.

"Раньше, в советские времена, в Узбекистане был очень развит туризм. Сейчас все это возрождается — восстанавливаются объекты архитектурного наследия, музеи. Поэтому поток туристов растет, а народ мы очень гостеприимный", — говорит художник.

Foto, Алина Хусанова В Санкт-Петербурге появится интерактивный музей узбекской культуры

Муродулла рассказал, что недавно к нему в Узбекистан приезжал знакомый блокадник из Петербурга. Сначала он прибыл в Самарканд, а потом доехал и до их до деревни.

"И он был просто нарасхват. Все соседи, родственники, которые узнали, что приехал гость из Петербурга, приглашали его к себе. У нас такой менталитет", — пояснил Дониеров.

Младший сын Дониеров пока еще подростоу. По словам художника, парень рисует эскизы и композиции, которые просто разбрасывает по дому, а отец бережно собирает их. Мальчик пока не понимает, что у него есть талант.

После Петербурга картины Муродуллы поедут в другие города Северо-Запада. Их выставят в городе Олонец (Карелия), городе Кириши Ленинградской области, в Ивангороде на границе с Эстонией.