История большой дружбы, или что связывает театры кукол Ташкента и Москвы

Что общего у театров кукол в Москве и Ташкенте, какие спектакли появятся в ближайшее время и чем живет труппа столичного театра кукол Узбекистана, выясняла корреспондент Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Государственный театр кукол Узбекистана в октябре принял участие в IX Международном фестивале театров кукол в Москве.

А легендарный российский театр кукол имени Сергея Образцова посетил в этом же месяце с гастролями Ташкент. Корреспондент Sputnik Узбекистан узнала, что у этих театров в Москве и Ташкенте есть своя интересная история из прошлого, которая навсегда объединила дружбой эти два храма искусства.

Фото из архива Театра им. Образцова Артисты театра с куклами

Как рассказала режиссер Государственного театра кукол Динара Юлдашева, ташкентский театр кукол с московским связала когда-то личная дружба руководителей этих театров, а также появление уникального здания в Ташкенте.

Республиканский театр кукол был образован в далеком 1939 году, и располагался многие годы в здании старой Иосифо-Георгиевской церкви. В 1979 году для театра построили сказочный кукольный дворец с зубчатыми башенками на проспекте Космонавтов. Новоселье было приурочено к Международному фестивалю театров кукол стран Азии, в котором принял участие знаменитый на весь мир московский кукольник Сергей Образцов.

В некоторых источниках говорится о том, что Образцов с тогдашним директором Республиканского театра кукол Раисой Ананьевой инициировали данный фестиваль еще и для того, чтобы у кукольников в Ташкенте наконец-то появилось свое здание.

Фото из архива Театра им. Образцова Декорации спектакля "Тень"

"Сергей Владимирович открывал наш театр в 1979 году и с особым воодушевлением отметил: "Ташкент – великолепен! А театр, в котором мы находимся, просто замечателен! И как же важно было провести здесь азиатский фестиваль, который дал мне возможность столько узнать о культурном многообразии этих чудесных стран!" Он также заметил, что ташкентский театр кукол похож на восточный сказочный дворец, что дает ему преимущество над другими театрами кукол и даже, над родным ЦГАТК!", — рассказывает Динара Алиевна.

В советское время сюда приезжали из Москвы критики, узбекские кукольники часто ездили туда на учебу, шел профессиональный диалог. Дружба не прекратилась и в годы независимости, театр кукол Образцова давал "Необыкновенный концерт" в начале двухтысячных во дворце искусств "Туркистон" в Ташкенте. В свою очередь за период независимости Республиканский театр кукол трижды играл на сцене театра кукол Образцова

— А какие впечатления вы привезли после нынешнего визита в Москву. Какие тенденции в развитии современных театров кукол отметили?

— В первую очередь, хочу выразить глубокую благодарность всем организаторам этого замечательного фестиваля, за особое гостеприимство, за оказанную честь открывать столь солидный и важный фестиваль стран Содружества. Когда мне прислали афишу, и мы стояли в ней первыми, я была очень удивлена и польщена за оказанное доверие. Впечатления от фестиваля совершенно головокружительные, до сих пор не могу отойти от этих чудесных воспоминаний!

Фото из архива Театра им. Образцова Декорации спектакля "Тень"

Все как во сне: море цветов, крики "браво!", скандирование земляков "режиссера!", очень теплые отзывы зрителей, с просьбами об автографе, высокая оценка нашей работы директором театра Ирины Корчевниковой, которая подарила нам хрустальную руку С.Образцова и Диплом. Очень тронули слова одной молодой пары: "Спасибо вам большое! Мы даже не представляли себе, что куклы могут так виртуозно играть и трогать за живое!".

Потом, когда театр Образцова был на гастролях в Ташкенте, и они давали мастер-классы в Государственном институте искусств и культуры, Екатерина Образцова и директор театра Ирина Корчевникова сказали нашим студентам, что, открывая фестиваль в Москве, ташкентский театр кукол задал сразу высокую планку и поразил всех своим мастерством кукловождения.

Театр кукол им. С.В. Образцова считается одним из сильнейших в мире. И нам было вдвойне приятно открывать фестиваль именно на их священной сцене. Ведь это гордость не только за наш театр, но и за нашу страну.

Пресс-служба театра кукол им. С.В. Образцова "Кошкин дом": театр кукол имени Образцова поехал на гастроли в Узбекистан

Мы посмотрели все спектакли на фестивале, и лично я вынесла для себя очень много интересных идей, особенно в работах художников. Новаторство в сценографии, разнообразие кукольных систем, оригинальные решения сценического пространства, богатая репертуарная афиша фестиваля: А.Чехов, Сервантес, К.Гоцци, Е.Шварц, Ч.Айтматов и др., охватывающая разные категории зрителя.

Вместе с тем, хочется отметить и ярко выраженную тенденцию тяготения к "живому плану", когда на первый план выходит актер собственной персоной, а кукла уходит на второй план, а в худшем случае, она становится просто поводом к драматическому действу. Эта проблема возникла не сегодня и еще ждет своего серьезного анализа и решения.

Когда я задала вопрос Екатерине Образцовой, насколько это приемлемо в театре кукол, она ответила, что и она и ее дедушка считают, это классическим приемом. И оправдать его может только необходимость в живом актере. Например, если роль Гулливера будет играть человек, а в "Приключениях Буратино" папу Карло исполнит живой актер, — это будет вполне логично.

Театр кукол – это особый вид театрального искусства такой же, как балет, опера, драматический театр, но имеющий свои специфические средства выразительности, и главным его свойством является чудо оживления неживой природы. Я думаю, что именно в этом и состоит магическая сила куклы, которую нельзя разрушать.

— Вы ведь работаете только с планшетными куклами?

— Да, я можно сказать, влюблена в эту систему кукол, и первый мой спектакль был именно с планшетными куклами. Я открыла для себя этот вид, как возможность наиболее полно раскрыть произведения философского жанра, тонкого психологического направления. До того, как я пришла в театр, планшетка использовалась фрагментально. А мне посчастливилось ставить с ними полноценные спектакли. Но, хочу отметить, что в моем арсенале большое разнообразие кукольных систем, это и: тростевые, перчаточные, штоковые, механические, плоские, теневые, ростовые и другие виды кукол. Их выбор зависит от выбранного жанра драматических произведений.

Хочу заметить, что советская школа была очень сильной. Мне посчастливилось побывать на различных фестивалях за рубежом, и я обратила внимание на то, что уровень некоторых театров кукол намного ниже наших. Ведь там, в большинстве своем, это частные, семейные, негосударственные театры. К ним нет особых требований, и в принципе, нет профессиональных кадров.

— В Москву вы повезли постановку для взрослых "Тень", и несмотря на то, что это достаточно философский спектакль, он поставлен в жанре мюзикл. Почему?

— Я объясню, почему именно мюзикл: 30 лет в репертуаре нашего театра не было спектаклей для взрослых. Можно сказать, что за всю историю существования (ГТК на следующий год будет 80 лет), было поставлено от силы всего восемь спектаклей для взрослых и они имели не долгую жизнь. Почему так? Потому что у взрослого зрителя уже сложился стереотип, что театр кукол — это детский театр. Даже на спектакль "Тень" нет-нет да приходят с детьми, срабатывает именно этот стандарт мышления.

Мы сами отучили взрослого зрителя своим неоправданным отсутствием серьезного репертуара в афише театра кукол, не смогли его удержать. И поэтому я решила сделать шаг вперед в этом направлении, выиграла малый грант у Швейцарского бюро по сотрудничеству и развитию искусства в Узбекистане, и осуществила данную постановку.

Мюзикл лучше воспринимается молодежной аудиторией и с его помощью легче усваивается глубокий философский смысл произведения Е.Шварца. Главная идея моей постановки заключается в том, что у каждого человека есть свое истинное и теневое "Я". Они всегда находятся в противоборстве друг с другом. И, если человек проигрывает теневой стороне, то он формирует особый характер и пожинает судьбу темной личности.

Но, если эта личность становится у власти, то это чревато трагедией целых народов. Эта мысль подтолкнула меня провести аналогию с фашизмом. А чиновники от искусства утверждали, что фашизм — это вчерашний день. Но, как оказалось, к сожалению, он не потерял свою актуальность и сегодня.

— Семнадцать лет назад, вы впервые повезли в Москву сценарий по сказке Андерсана "Девочка со спичками", а потом он стал вашей первой режиссерской работой. До этого вы ведь не работали никогда с куклами?

— Да, до этого я работала в театре Юного зрителя. А в театр кукол попала по воле его величества случая. В 1990 году, я пришла с младшим сыном в театр кукол на новогоднюю елку, и коллеги буквально потащили меня к руководству. Сказали, что им срочно нужна заведующая литературной частью, и лучшей кандидатуры им не найти. Но на тот момент, я уже серьезно занялась научной деятельностью, и мне трудно было решиться на этот выбор.

И в итоге, после долгих раздумий, я все-таки согласилась. Поначалу было полное отторжение театра кукол. Во-первых, у меня на тот момент были дилетантские познания в области театра кукол, а во-вторых, после работы в драматическом театре, я не могла привыкнуть к этой специфике. На кукольных спектаклях глаза сами закрывались, хоть спички вставляй. Сложно было перестраиваться.

Фото из архива Театра им. Образцова Декорации спектакля "Тень"

А помог мне главный режиссер Иса Якубов, который предложил мне дописать второе действие к спектаклю "Караван-сарай". Я удивилась: заведующая литературной частью и писать пьесы? Но было как-то неудобно ему отказывать, и я пошла пробовать. Написала инсценировку по узбекской народной сказке , режиссеру она понравилась, и он вставил ее в спектакль. И так, я стала писать сценарии…

А "Девочка со спичками" — моя любимая сказка с детства, и поэтому я решила, что должна обязательно написать пьесу. В 2001 году наш театр принимал участие в первом фестивале театров кукол им. С.Образцова в Москве. И я воспользовалась этой возможностью и показала эту пьесу заведующей литературной частью театра. Буквально через день, она пригласила меня к себе в кабинет и, к моему великому счастью, сообщила, что мой вариант пьесы ей понравился больше всего, и что, если я не возражаю, она будет рекомендовать ее для постановки российским театрам.

Когда я вернулась в Ташкент, первым делом подумала, а почему бы и у нас в театре ее не поставить. Стала предлагать режиссерам, но к тому моменту, так случилось, что всем было не до этого, да и режиссерские ряды у нас изрядно поредели. Однако главный режиссер Шамурат Юсупов, уезжая в командировку, сказал: "Ставь сама, ты ведь уже в материале"!

Я набралась наглой храбрости и поставила спектакль. А на следующий 2003 год повезла его на фестиваль в Москву. Он имел такой успех, что в течение трех часов нам организовали внеплановый второй спектакль, что является большой редкостью на фестивале такого ранга. Кстати, в Ташкенте он пройдет 10 ноября, приглашаю всех.

— Динара Алиевна, а как актеры взаимодействуют со своими куклами, ведь с некоторыми они живут годами на сцене?

— Они очень ревностно относятся к своим куклам. Обычно мы берем дубли, то есть на одну роль ставятся два актера, потому что это живые люди, и могут подвести обстоятельства. И чтобы спектакль не отменялся, у актера всегда есть замена.

К примеру, актеры очень ревностно относятся к тому, что их дублеры играют теми же куклами, что и они. Актер обязательно найдет хоть какой-нибудь изъян у куклы: то волосы не так лежат, то носик поцарапан, а то подбородок отбит. И если даже ничего не испорчено, он обязательно что-нибудь придумает. А самое смешное, когда они работают с планшетными куклами. Потому что голову держит главный актер, который дает голос, а руки и ноги при этом в руках других исполнителей. И они могут делать с другими частями тела все то, что подскажет им их фантазия. Здесь зачастую возникает конфликт, и разрешить его может только настоящее чувство партнерства.

Фото из архива Театра им. Образцова Декорации спектакля "Тень"

Я их сразу всегда приучаю, чтобы следили за состоянием кукол. И они чуть что сразу бегут в цех. У кукол тоже есть дубли, в некоторых сценах требуются иногда сразу две одинаковые героини. К примеру, когда она падает вниз, вторая тут же взлетает вверх, создавая иллюзию прыжка куклы.

— А у вас есть любимые куклы?

— Любимых кукол у меня нет. Они все родные. Здесь уместно сравнение с пальцами на руках — за каждый одинаково больно.

— Молодежь идет работать в театр кукол?

— Долгое время это было очень большой проблемой, особенно в русской труппе. Когда в 2012 году я читала доклад на одной из конференций театрального института, где была указана эта проблема. Ректор Института искусств и культуры Бахтиер Сайфуллаев поблагодарил меня за высказанные недостатки и пообещал помочь устранить их. Он сказал, что наберет две русские группы и сдержал слово, набрал кукольников. Эти ребята и пришли работать к нам в театр.

К примеру, в спектакле "Тень" задействованы 14 человек, и в основном это молодые ребята. Молодежь прекрасна тем, что она горит и ее легко вдохновить.

— Вам ведь и музыку к спектаклю писала 19-летняя Лилия Угай?

— Да, это правда. Лилия Угай — очень талантливый молодой композитор. Каждый режиссер мечтает о тандеме. У меня с ней как раз он и сложился, но, к моему сожалению, после работы со мной она уехала учиться в США, вышла замуж, и живет теперь Нью-Йорке. Пожелаем ей счастья и творческого вдохновения!

— А что же все-таки со взрослым зрителем? Еще будут работы для него?

— Нам предстоит еще многое сделать. Мы поставили "Тень", затем спектакль "Тумарис" на узбекском языке. А дальше что? Надо продолжать заполнять эту нишу, иначе мы разочаруем нашего взрослого зрителя и в очередной раз потеряем его.

Ко мне часто звонят, спрашивают: ну что там, будут ли еще спектакли?

К примеру, "Девочку со спичками" у меня одинаково с интересом смотрят дети и взрослые. Но родители каждый раз подходят и говорят, что это все-таки взрослый спектакль, потому что он трогает их до слез. Мне, конечно, приятно слышать, что люди так тепло отзываются о спектакле, совершенно искренне переживают и сочувствуют моей кукольной героине. Вот в этом и заключается настоящая магия куклы!

© Flickr / Dan Lundberg "Узбек" с чаем или кукла с национальным характером

Я бы еще многое хотела поставить. Сейчас думаю над еврейской сказкой "Мазл и шлимазл" ("Счастье и несчастье") Ицхака Башевис-Зингера, Нобелевского лауреата. Она рассчитана на подрастающее поколение, больше на подростков. Есть в задумках еще японская сказка "Журавлиные перья". Хотела бы также поставить "Принцессу Турандот", "Маленького принца", "Оскара и розовую даму".

На следующий год, к примеру, исполнится 220 лет со дня рождения А.С. Пушкина, и можно было к этой дате подарить зрителям "Маленькие трагедии".

Конечно же, мы при этом не должны забывать и о национальной драматургии. Я написала в свое время сценарий к детским спектаклям "Семург", "Ох, уж этот Насреддин". Здесь есть свои трудности, нет авторов, которые бы написали хорошие кукольные пьесы и для русского и узбекского спектакля. Привлекать опять же молодежь сейчас можно только через конкурсы, но это уже другая сторона вопроса, потому что конкурс подразумевает вознаграждение.

Но самое главное сейчас, это то, что в театре начался ремонт, и пока неизвестно где мы будем на следующий год, и в каких условиях будем работать.

— В 2019 году театр кукол будет отмечать 80-летний юбилей. Что-то хотелось бы особое реализовать к этой дате?

— Хотелось бы отметить его достойно, в отремонтированном здании, с новым оснащением по последнему слову техники. И чтобы новые поколения детей, выйдя из своего виртуального мирка, окунулись в мир настоящего искусства! Как известно, все дороги ведут в храм – в храм духовных святынь!