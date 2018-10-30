В Минкультуры прокомментировали снос мавзолея в Каракалпакстане

Оставить памятник архитектуры XII века в первоначальном виде означало обрести его со временем на полное разрушение, заявил представитель ведомства.

ТАШКЕНТ, 30 окт - Sputnik. Снос мавзолея Шамунаби в Каракалпакстане был вынужденной мерой, заявили в Министерстве культуры Узбекистана.

Ранее многих жителей республики, в том числе историков и археологов, возмутила информация о том, что во время реставрации мавзолей XII века снесли, а на его мести возвели новую постройку из современных материалов.

"Снос мавзолея – вынужденная мера. Два купола почти полностью разрушились, глинобитные стены истончились – местное население забило тревогу еще несколько лет назад, обратившись с просьбой сохранить уникальный памятник. Созданная комиссия, побывав на месте, приняла решение о проведении работ по возведению нового здания мавзолея. Велись они проектной организацией "Мерос чашмаси", созданной при НПУ по охране и использованию объектов культурного наследия Министерства культуры", - заявил начальник Региональной государственной инспекции Главного научно-производственного управления по охране и использованию объектов культурного наследия Минкультуры Куанышбек Шарипов газете "Народное слово"

Он сообщил, что работы начались весной прошлого года, и включали в себя возведение новых стен, куполов, благоустройство территории, реконструкцию самой усыпальницы, где по преданию покоится богатырь Шамунаби.

По мнению Шарипова, оставить памятник в первоначальном виде означало обрести его со временем на полное разрушение. Он добавил, что на туристов и паломников с потолка мавзолея часто сыпались мелкие камни, а после дождя капала вода.

Однако ранее местные историки и гиды заявляли, что новая постройка по прочности значительно уступает старой.

Жители Каракалпакстана опасаются и за другие памятники, которым также грозит "реставрация". В их числе – медресе Ережеп Халифа, построенное во второй половине IX века и крепость Кызыл-Кала, датированная I-II веками нашей эры, которую уже замуровали кирпичной стеной.