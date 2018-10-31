Сотиболдиева: родители на свадьбах стали отказываться поздравлять детей

Есть ли разница в работе ведущей на телевидении и торжествах, как изменились узбекские свадьбы в последние годы и легко ли работать с Иваном Ургантом, Нилуфар Сотиболдиева рассказала в интервью Sputnik.

ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik, Шахноза Турабекова. Улыбка телеведущей Нилуфар Сотиболдиевой знакома в Узбекистане почти каждому. Она прошла путь от спортивного корреспондента до диктора программы новостей, пока однажды не примерила амплуа ведущей мероприятий. Теперь ее можно увидеть не только в эфире, но и на торжествах.

Сколько человек в футбольной команде?

Нилуфар не скрывает, что на телевидение в 2004 году попала благодаря знакомству ее мамы с телевизионщиками. Именно мама, врач по профессии, попросила одного из сотрудников ТВ провести дочь на телевидение, чтобы ее посмотрели редакторы.

"С самого детства я всегда видела себя только в телевизоре. И благодаря маме моя мечта сбылась. В 2004 году, когда "Международный канал" расформировали, я попала на канал Sport. Меня сразу взяли, помогло еще и то, что я свободно говорила на английском языке. Ведь молодым тележурналистам предстояло общаться не только с нашими, но и с зарубежными спортсменами", — рассказала Нилуфар.

На телевидении в то время три раза в неделю с молодыми журналистами занимались самые именитые дикторы страны — Галина Мельникова, Абдумумин Утбосаров, Рано Джураева, Шухрат Каюмов. Именно после этих занятий Нилуфар попробовала себя в роли диктора.

© Foto : Из личного архива Адели Батыргареевой Как сыграть свадьбу в Узбекистане и не разориться

"Школа была пройдена колоссальная, и мне действительно в этом плане очень повезло. Сейчас смешно вспоминать, но я попала на Sport девочкой, которая не смогла ответить на вопрос — сколько игроков в футбольной команде", — вспоминает ведущая.

Сотиболдиева впитывала информацию как губка и сразу же из "подающих надежду" попала в ряды лучших молодых тележурналистов страны.

"А когда взята высокая планка, главное ее удержать. Чтобы это происходило, надо постоянно развиваться, профессионально расти", — отмечает теледива.

© Foto : Из личного архива Нилуфар Сотиболдиевой Нилуфар Сотиболдиева и Филипп Киркоров

Три раза Министерство спорта признавало Сотиболдиеву лучшим спортивным журналистом.

После канала Sport девушка работала на других телеканалах в Узбекистане. В настоящее время она трудится над запуском нового телепроекта.

Шагнуть с экрана на свадьбу

Как признается Сотиболдиева, роль ведущей мероприятий когда-то прельстила ее хорошей оплатой, когда гонорары на ТВ оставляли желать лучшего.

"Я из семьи среднего достатка. Папа умер, и поднимала нас мама. Работа на ТВ интересная, но там много не удавалось заработать. Поэтому я согласилась провести свадьбу. Для меня это был дополнительный заработок. Но гонорара за первую свадьбу хватило только на губную помаду известной шведской фирмы. Мама была категорически против и долго меня отговаривала", — вспоминает ведущая.

Сейчас Сотиболдиева считается в Узбекистане одной из высокооплачиваемых ведущих.

Почему родители не хотят поздравлять молодоженов

"Каждый живет по средствам, но все-таки есть люди, которые хотят прыгнуть выше головы. К сожалению, здесь к единому мнению не придешь", — высказалась ведущая о местных свадьбах.

© Sputnik / Виталий Белоусов Матильду Шнурову поразили узбекские свадьбы

По ее словам, раньше свадьбы были совсем другими. Когда она в 2006 году начинала работать на подобных мероприятиях, то вела их, как правило, одна. Сейчас ведущие работают в паре, если торжество огромное, приглашают сразу четырех ведущих. Еще десять лет назад на свадьбах работал один состав музыкантов, артистов практически не приглашали. И, самое главное, весь вечер было много поздравлений в адрес молодоженов.

"Сейчас люди не хотят говорить, говорят ведущие. Но когда от нас бегут родители, когда мама не хочет сказать любимому сыну или дочери напутственные слова, я просто в шоке, почему это стало происходить?! Еще я заметила, что раньше у нас по обычаю дастархан всегда открывал молитвой старейшина, а сейчас это может делать и ведущий торжества. Это наши традиции, мне кажется, плохо, что мы от них уходим", — делится Нилуфар.

Недавно в стране прошел проект Top-10 Uzbekistan, когда 10 самых известных и популярных ведущих провели сразу 10 свадеб в одном банкетном зале. В среднем каждый банкет обошелся в 8 миллионов сумов. По задумке организаторов, эти свадьбы могли бы служить примером того, как можно хорошо отпраздновать семейное торжество с разумными расходами.

Как понять Ивана Урганта

Нилуфар Сотиболдиева - единственная в стране ведущая, которая поработала на сцене с такими известными российскими коллегами, как Иван Ургант, Андрей Малахов, Александр Олешко, Валерий Сюткин, Алексей Чумаков, Андрей Федорцов.

С Иваном Ургантом они впервые встретились в 2014 году в Ташкенте. В прошлом году они работали на свадьбе в Москве, а в этом снова встретились в Узбекистане.

"Он замечательный. Мне казалось, что в первый раз он относился ко мне снисходительно. Я же больше официальная ведущая, у меня всегда более серьезный настрой. А у Ивана свой стиль ведения, он много шутит", — поделилась она.

Подобное партнерство всегда строится на импровизации, здесь важен профессионализм, а еще и диалог между коллегами.

© Foto : Из личного архива Нилуфар Сотиболдиевой Нилуфар Сотиболдиева

"Если вы видели передачу с Ургантом, когда ему в студии гость начинает что-то серьезно рассказывать, у него меняется выражение лица, и собеседник не знает, что делать в этот момент: плакать или смеяться. Иногда, когда я начинала говорить что-то во время банкета, Иван тоже делал такое выражение лица. И здесь я не знала, что ему ответить", — вспомнила работу с российским коллегой Сотиболдиева.

Стоит ли реагировать на критику

Нилуфар Сотиболдиева - достаточно самокритичный человек. Но когда речь заходит о замечаниях со стороны зрителей, она начинает сильно переживать.

"Хоть я этого и не показываю, я все-таки больно реагирую на любую критику людей в свой адрес", — призналась она.

А покритиковать могут практически за что угодно. Бывает, что достается за тот или иной наряд.

"Какие только платья я за 14 лет своей деятельности не надевала. Бывает, что находятся недовольные новым нарядом, о чем мне сразу же пишут в социальных сетях", — рассказала Сотиболдиева.

Она иногда вступает в диалог и пытается объяснить поклонникам свой выбор.

© Foto : Из личного архива Нилуфар Сотиболдиевой Нилуфар Сотиболдиева

"Есть во мне такое, я экспериментатор в моде. Вы заметили, я достаточно часто меняю прическу, стиль одежды. Но даже при этом я всегда знаю, где и как я могу выглядеть", — добавила Нилуфар.

Она уверена, что для девушки-ведущей важно хорошо выглядеть, даже если это требует солидных затрат.