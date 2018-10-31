15:38 31 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.19
  • EUR9390.86
  • USD8236.87
Поиск
Андрис Лиепа

Андрис Лиепа: отец привез из Узбекистана вкусные фрукты и халат

© Foto : Юрий Полянский
Культура
Получить короткую ссылку
29 0 0

Российский танцовщик, театральный режиссер и продюсер Андрис Лиепа выступит в качестве балетмейстера-постановщика балетов "Шахерезада" и "Жар-птица" в Государственном академическом Большом театре имени Алишера Навои.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. В декабре этого года в Государственном академическом Большом театре имени Алишера Навои состоятся сразу две премьеры одноактных балетов хореографа-реформатора Михаила Фокина на музыку Римского-Корсакова "Шахерезада" и Игоря Стравинского "Жар-птица".

В качестве балетмейстера-постановщика спектаклей выступает Андрис Лиепа.

"В 1993 году на сцену Мариинского театра вернулись "Жар-птица" и "Шахерезада". На протяжении 26 лет я поставил эти два спектакля во многих странах. Сейчас сложилась настолько благодатная ситуация, когда отношения между Узбекистаном и Россией поднялись на новый уровень, и мне кажется, эти два спектакля объединят две культуры", — отметил он.  

Лиепа, говоря о значимости этих постановок в репертуаре узбекского театра, отметил также, что Большой театр Узбекистана достоин таких уникальных балетов на своей сцене. 

© Sputnik / Владимир Вяткин
Андрис Лиепа и Игорь Пиворович поставят балет в Ташкенте
"Здесь обширный свой репертуар, но таких постановок не было. Во всяком случае труппа работает с большим энтузиазмом, молодежь пытается, как мы в свое время, найти правильное положение и стилистику, что очень важно для этих спектаклей", — отметил Лиепа.  

Он также подчеркнул, что у "Жар-птицы" и "Шахерезады" есть уникальное свойство: они собирают публику по всему миру, залы всегда полные.

Сейчас в ГАБТе продолжаются репетиции, причем спектакли готовят сразу с пятью составами. Это обусловлено уже общепринятой практикой в театрах, так как артисты должны быть взаимозаменяемы.  

"Причем мы не выбрали, кто именно будет играть премьерный спектакль, роль будет исполнять лучший и самый здоровый. Всем дан одинаковый старт, в этом есть здоровая конкуренция, и поэтому все стараются", — уточнил балетмейстер.  

Андрис Лиепа добавил, что Ташкент посещает впервые, но он мало где сталкивался с подобным гостеприимством.  

"В Москве я живу в доме, который построил Щусев. Когда я приехал сюда, я не знал, что ваш Большой театр — это последний проект Алексея Щусева. Мне кажется, что я нахожусь в своем собственном доме", — подчеркнул народный артист России.

Его также спросили, рассказывал ли его легендарный отец о своем пребывании когда-то в Ташкенте. 

"Он привозил вкусные фрукты и халат", — отшутился Лиепа.  

Своими впечатлениями о работе в ГАБТе также поделился назначенный недавно художественным руководителем народный артист России, заслуженный артист Таджикистана Фарух Рузиматов. Кстати, в декабре в Большом театре Узбекистана должен пройти его творческий вечер.

Ташкентский хореограф Алла Исакова с ученицами
Пресс-служба хокимията Ташкента
Любовь к балету длиной в 20 лет: история ташкентского хореографа
"Изначально я себя все-таки больше позиционирую как танцовщик, так как до сих пор танцую и много. Должность художественного руководителя балета достаточно сложная. Сейчас еще рано о чем-то говорить, потому что пока нет никаких результатов, должно пройти какое-то время. По крайней мере, мне нравится атмосфера в балетной компании, педагоги, которые работают здесь", — отметил Рузиматов.

По его словам, сейчас в Узбекистане наступило время ренессанса. В труппе театра есть неплохие ребята, которые готовы работать. Приглашение же именитых педагогов, любая новая постановка — это очередная ступенька роста для артистов. В целом, предстоящие спектакли должны сподвигнуть ГАБТ к новым вершинам развития, уверен он.  




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тюремная наколка на руках
    Вор должен сидеть!

    Почему ситуация с реальной борьбой против криминала в Армении может кардинально измениться – в материале Sputnik.

  • В салоне трамвая, архивное фото
    Дождаться трамвая

    Даугавпилсская дума отложила рассмотрение вопроса о покупке новых трамваев российского производства.

  • Инспекторы по вооружениям из России и Беларуси прибыли в Литву
    Мы с проверкой

    Военные инспекторы из Беларуси прибыли в Литву для проверки одного из подразделений Вооруженных сил балтийской республики.

  • Официальный визит Президента Республики Молдова в Российскую Федерацию
    Визит президента

    Глава Молдовы Игорь Додон, прибывший в Москву с официальным визитом, возложил венок к Могиле неизвестного солдата у стен Кремля.

  • Паром Regal Star
    Полный вперед!

    Компания-судовладелец потерявшего управление у берегов Швеции эстонского парома сообщила об удачном завершении ремонтных работ.

  • Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
    По заслугам

    Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал обладателем международной премии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Экс-игрок сборной Испании Луис Гарсия в Узбекистане
В Узбекистане устроили свое Эль-Класико с участием футболиста "Барселоны"
Jorje о розовой футболке, стиле vogue и поддержке земляков
Узбекистанец о шоу "Танцы" на ТНТ: двигаться как девчонка было сложно
Табак: молчаливый убийца
Табак против человечества: почему курение убивает

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054