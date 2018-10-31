Андрис Лиепа: отец привез из Узбекистана вкусные фрукты и халат

Российский танцовщик, театральный режиссер и продюсер Андрис Лиепа выступит в качестве балетмейстера-постановщика балетов "Шахерезада" и "Жар-птица" в Государственном академическом Большом театре имени Алишера Навои.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. В декабре этого года в Государственном академическом Большом театре имени Алишера Навои состоятся сразу две премьеры одноактных балетов хореографа-реформатора Михаила Фокина на музыку Римского-Корсакова "Шахерезада" и Игоря Стравинского "Жар-птица".

В качестве балетмейстера-постановщика спектаклей выступает Андрис Лиепа.

"В 1993 году на сцену Мариинского театра вернулись "Жар-птица" и "Шахерезада". На протяжении 26 лет я поставил эти два спектакля во многих странах. Сейчас сложилась настолько благодатная ситуация, когда отношения между Узбекистаном и Россией поднялись на новый уровень, и мне кажется, эти два спектакля объединят две культуры", — отметил он.

Лиепа, говоря о значимости этих постановок в репертуаре узбекского театра, отметил также, что Большой театр Узбекистана достоин таких уникальных балетов на своей сцене.

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"Здесь обширный свой репертуар, но таких постановок не было. Во всяком случае труппа работает с большим энтузиазмом, молодежь пытается, как мы в свое время, найти правильное положение и стилистику, что очень важно для этих спектаклей", — отметил Лиепа.

Он также подчеркнул, что у "Жар-птицы" и "Шахерезады" есть уникальное свойство: они собирают публику по всему миру, залы всегда полные.

Сейчас в ГАБТе продолжаются репетиции, причем спектакли готовят сразу с пятью составами. Это обусловлено уже общепринятой практикой в театрах, так как артисты должны быть взаимозаменяемы.

"Причем мы не выбрали, кто именно будет играть премьерный спектакль, роль будет исполнять лучший и самый здоровый. Всем дан одинаковый старт, в этом есть здоровая конкуренция, и поэтому все стараются", — уточнил балетмейстер.

Андрис Лиепа добавил, что Ташкент посещает впервые, но он мало где сталкивался с подобным гостеприимством.

"В Москве я живу в доме, который построил Щусев. Когда я приехал сюда, я не знал, что ваш Большой театр — это последний проект Алексея Щусева. Мне кажется, что я нахожусь в своем собственном доме", — подчеркнул народный артист России.

Его также спросили, рассказывал ли его легендарный отец о своем пребывании когда-то в Ташкенте.

"Он привозил вкусные фрукты и халат", — отшутился Лиепа.

Своими впечатлениями о работе в ГАБТе также поделился назначенный недавно художественным руководителем народный артист России, заслуженный артист Таджикистана Фарух Рузиматов. Кстати, в декабре в Большом театре Узбекистана должен пройти его творческий вечер.

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"Изначально я себя все-таки больше позиционирую как танцовщик, так как до сих пор танцую и много. Должность художественного руководителя балета достаточно сложная. Сейчас еще рано о чем-то говорить, потому что пока нет никаких результатов, должно пройти какое-то время. По крайней мере, мне нравится атмосфера в балетной компании, педагоги, которые работают здесь", — отметил Рузиматов.

По его словам, сейчас в Узбекистане наступило время ренессанса. В труппе театра есть неплохие ребята, которые готовы работать. Приглашение же именитых педагогов, любая новая постановка — это очередная ступенька роста для артистов. В целом, предстоящие спектакли должны сподвигнуть ГАБТ к новым вершинам развития, уверен он.



