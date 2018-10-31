Андрис Лиепа: отец привез из Узбекистана вкусные фрукты и халат

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. В декабре этого года в Государственном академическом Большом театре имени Алишера Навои состоятся сразу две премьеры одноактных балетов хореографа-реформатора Михаила Фокина на музыку Римского-Корсакова "Шахерезада" и Игоря Стравинского "Жар-птица".
В качестве балетмейстера-постановщика спектаклей выступает Андрис Лиепа.
"В 1993 году на сцену Мариинского театра вернулись "Жар-птица" и "Шахерезада". На протяжении 26 лет я поставил эти два спектакля во многих странах. Сейчас сложилась настолько благодатная ситуация, когда отношения между Узбекистаном и Россией поднялись на новый уровень, и мне кажется, эти два спектакля объединят две культуры", — отметил он.
Лиепа, говоря о значимости этих постановок в репертуаре узбекского театра, отметил также, что Большой театр Узбекистана достоин таких уникальных балетов на своей сцене.
Он также подчеркнул, что у "Жар-птицы" и "Шахерезады" есть уникальное свойство: они собирают публику по всему миру, залы всегда полные.
Сейчас в ГАБТе продолжаются репетиции, причем спектакли готовят сразу с пятью составами. Это обусловлено уже общепринятой практикой в театрах, так как артисты должны быть взаимозаменяемы.
"Причем мы не выбрали, кто именно будет играть премьерный спектакль, роль будет исполнять лучший и самый здоровый. Всем дан одинаковый старт, в этом есть здоровая конкуренция, и поэтому все стараются", — уточнил балетмейстер.
Андрис Лиепа добавил, что Ташкент посещает впервые, но он мало где сталкивался с подобным гостеприимством.
"В Москве я живу в доме, который построил Щусев. Когда я приехал сюда, я не знал, что ваш Большой театр — это последний проект Алексея Щусева. Мне кажется, что я нахожусь в своем собственном доме", — подчеркнул народный артист России.
Его также спросили, рассказывал ли его легендарный отец о своем пребывании когда-то в Ташкенте.
"Он привозил вкусные фрукты и халат", — отшутился Лиепа.
Своими впечатлениями о работе в ГАБТе также поделился назначенный недавно художественным руководителем народный артист России, заслуженный артист Таджикистана Фарух Рузиматов. Кстати, в декабре в Большом театре Узбекистана должен пройти его творческий вечер.
По его словам, сейчас в Узбекистане наступило время ренессанса. В труппе театра есть неплохие ребята, которые готовы работать. Приглашение же именитых педагогов, любая новая постановка — это очередная ступенька роста для артистов. В целом, предстоящие спектакли должны сподвигнуть ГАБТ к новым вершинам развития, уверен он.