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200-летие Тургенева отметили в Ташкенте

Культуру в массы: что ташкентские студенты устроили на 200-летие Тургенева

© РЦНК
Культура
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Студенты спели романс "Утро туманное" на стихи Тургенева, а также прочитали его стихи.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. В Центре русского языка при Узбекском государственном университете мировых языков (УзГУМЯ) отметили 200-летие Великого русского писателя.

200-летие Тургенева отметили в Ташкенте
© РЦНК
200-летие Тургенева отметили в Ташкенте

Участники познакомились с основными вехами жизненного и творческого пути Великого русского писателя, услышали доклад об особенностях литературного жанра писателя "Стихотворения в прозе: "Порог", "Два богача", "Довольный человек". Студенты академического лицея при Ташкентском техническом университете исполнили знаменитый романс на слова Ивана Тургенева "Утро туманное…", передает пресс-служба Россотрудничества.

Ивана Тургенева очень часто называют "русским европейцем", джентльменом в литературе, писателем, благодаря которому за рубежом знакомились с русской культурой. Заслуги писателя по продвижению русской культуры сложно переоценить и его талант писателя делают из него одного из Величайших людей России.

200-летие Тургенева отметили в Ташкенте
© РЦНК
200-летие Тургенева отметили в Ташкенте

На мероприятии присутствовали руководитель Ташкентского объединения преподавателей русского языка и литературы Наталья Петрухина, преподаватели русского языка и литературы УзГУМЯ, сотрудники Представительства Россотрудничества в Узбекистане, студенты факультета русской филологии УзГУМЯ, учащиеся академического лицея при Ташкентском техническом университете, слушатели курсов при РЦНК, российские соотечественники.




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