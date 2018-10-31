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Шахзод Мухсинов (Jorje)

Шахзод Мухсинов (Jorje): в Узбекистане розовая футболка никого не смутила

© Sputnik / Игорь Пантин
Культура
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Узбекский участник шоу "Танцы" на ТНТ Шахзод Мухсинов, известный под псевдонимом Jorje, рассказал Sputnik о выборе образа для кастинга телепроекта, знакомстве с Павлом Волей и любимом городе в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik, Ксения Набаткина. Шахзод Мухсинов из Бухары, выступающий под именем Jorje, впечатлил наставников и зрителей проекта "Танцы" на ТНТ выступлением в ярко-розовой футболке и услышал заветное "Да" от Татьяны Денисовой. 

- Я начал заниматься танцами около 5 лет назад. В детстве в Бухаре танцевал с братьями брейк-данс, но это было несерьезно. В Москву я переехал 8 лет назад. Сначала здесь в основном зарабатывал себе на хлеб, а потом вернулся к творчеству и понял, что нужно рискнуть и попробовать себя в чем-то большем.

- И появилась идея пойти на проект "Танцы"?

- Это было спонтанное решение, если честно. Я увидел, что у меня получается, и решил попробовать. Я смотрел только первый-второй сезон телепроекта. И заметил, что там не было ярких образов. Приходили, конечно, в разных костюмах, но в розовой футболке никто не выступал до меня.

- Рассчитывали, что наставники заметят и отреагируют именно на яркий образ?

- Когда я впервые загрузил на свою страницу в Instagram видео, на котором танцую в розовой футболке, заметил, что в большинстве комментариев акцент был именно на ней. Тогда я понял, что если есть такой отклик, нужно использовать находку и в выступлении на большую аудиторию. Конечно, ожидал, что будет реакция, потому что восточный парень, подкачанный да еще и в розовой футболке - такое должны были оценить.

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© Sputnik /
Jorje о розовой футболке стиле вог и поддержке земляков

- Насколько для восточного мужчины такой образ допустим?

- Ничего страшного в этом не вижу. Кстати, из Узбекистана мне писали только хорошее, негативные комментарии по поводу моего образа были только из России. Но я не отчаиваюсь, каждый имеет право на свое мнение.

- Как сложилось ваше дальнейшее участие в шоу?

- К сожалению, я вылетел на одном из следующих этапов, но вина за это целиком моя. Я прошел этап импровизации, но испытание стилем vogue преодолеть не смог. Для меня этот стиль танца был непривычным, потому что там нужна совсем другая пластика. Надо было танцевать как девчонка, но с моим телосложением это сложно.

На этом шоу все очень реалистично, оценивают действительно по способностям. Когда выходишь на сцену, ощущения нереальные. Есть только ты, жюри и камера.

- Удалось ли близко пообщаться с кем-то из звездных наставников шоу?
- Незадолго до моего выхода на сцену ведущая шоу Ляйсан Утяшева и Павел Воля, который был в жюри, поменялись местами. Поэтому перед выступлением удалось с ним пообщаться. Для меня было честью поговорить именно с ним, потому что он очень умный и грамотный человек.

- Откуда появился псевдоним Jorje?

- Когда я родился, отец назвал меня Шахзодом, но маме очень хотелось дать мне имя Джордж, потому что оно интернациональное. В итоге по паспорту я Шахзод, но все друзья в Узбекистане называют меня Джорджем.

- Мама уже видела эфир шоу?

- Моя мама, к сожалению, не знала, что я участвовал в шоу, но ей уже сообщили об этом. Мне вообще стали писать многие люди, даже дальние родственники находили в соцсетях. Было приятно ощущать поддержку со своей родины. Даже немного удивительно: я, парень из маленького города, представляю свою страну на большом проекте.

Своя поддержка была у меня и в Москве, спасибо девушке и братьям. Родной брат очень переживал за меня, все время спрашивал, когда эфир, прошел я дальше или нет.

- Как часто удается побывать в Узбекистане?

- Стараюсь ездить туда каждый месяц. Например, улетел туда сразу после съемок шоу и пробыл почти месяц.

В стране сейчас сильно развивается спорт, танцы, модельный бизнес, и мне это очень нравится.

- Какой город можно назвать любимым в Узбекистане?

- В Ташкенте я никогда не жил, хотя часто бывал по работе. Конечно, в столице много хороших мест.

У нас в Бухаре более 240 священных мест, а население всего около 300 тысяч человек. Это священный город, и многие узбекистанцы приезжают именно в Бухару, чтобы отмыть свои грехи. Наш город очень спокойный и тихий.

Ташкент, конечно, более европейский. В следующем году планирую показать его своей девушке. Она из Москвы, но уже съездила со мной в Бухару, теперь хотим посетить столицу.

- Какие творческие планы на ближайшее время?

- Конечно, я не планирую останавливаться. Первый шаг уже сделан: мне удалось войти в число 60 лучших из 300 танцоров. У меня очень много амбиций, постараюсь в следующем сезоне шоу пройти гораздо дальше.

Участник шоу Танцы на ТНТ Шахзод Мухсинов (Jorje)
Sputnik
Шахзод Мухсинов (Jorje): после "Танцев" пойду в "Песни"
К тому же я занимаюсь хип-хопом и пишу тексты с 7 лет. Самый первый стих был для мамы. С переездом в Москву я частично это отложил, потому что надо было зарабатывать. А теперь планирую вернуться к музыке и пойти на проект "Песни". Даже если там не сложится, все равно буду продвигать свою музыку. Возможно, даже в Узбекистане, потому что там в последнее время появилось много новых возможностей, в том числе и для творческих людей, стало гораздо больше свободы.

Хочу пожелать читателям Sputnik, своим землякам никогда не сдаваться и идти к своей цели.




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