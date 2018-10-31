В Китае откроют филиал хокимията Ферганы и снимут фильм об области

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. На встрече с хокимом Ферганской области Ш.Ганиевым делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики госпожой Цзян Янь договорились создать в Китае представительства хокимията Ферганской области.
В Ферганском областном отделении Творческого союза журналистов Узбекистана состоялась встреча с работниками телеканала.
"В нашей стране возрастает интерес к вашим городам, расположенным на Великом шелковом пути, в целом к Узбекистану, богатому историко-культурному наследию вашего народа", – говорит режиссер центрального телевидения Китая Пань Нин.
В ходе визита представители делегации посетили Сурхандарьинскую, Самаркандскую, Бухарскую области.
Работники китайского телевидения сделали съемки тех мест, где бывал посол. Особое впечатление на них произвел комплекс племенного коневодства "Водий тулпорлари" в городе Кувасае.