В Китае откроют филиал хокимията Ферганы и снимут фильм об области

Работники "CCTV-4" центрального телевидения Китая снимают в Ферганской области документальный фильм о национальных ценностях.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. На встрече с хокимом Ферганской области Ш.Ганиевым делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики госпожой Цзян Янь договорились создать в Китае представительства хокимията Ферганской области.

Отношение между странами активно укрепляются, работники канала "CCTV-4" центрального телевидения Китая снимают в Ферганской области документальный фильм о национальных ценностях, традициях, ремесленничестве, культурном наследии узбекского народа.

В Ферганском областном отделении Творческого союза журналистов Узбекистана состоялась встреча с работниками телеканала.

"В нашей стране возрастает интерес к вашим городам, расположенным на Великом шелковом пути, в целом к Узбекистану, богатому историко-культурному наследию вашего народа", – говорит режиссер центрального телевидения Китая Пань Нин.

В ходе визита представители делегации посетили Сурхандарьинскую, Самаркандскую, Бухарскую области.

© УзА / М.Кодиров Китайские работники телевидения в Фергане

Работники китайского телевидения сделали съемки тех мест, где бывал посол. Особое впечатление на них произвел комплекс племенного коневодства "Водий тулпорлари" в городе Кувасае.