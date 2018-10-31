19:36 31 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.19
  • EUR9390.86
  • USD8236.87
Поиск
Китайские работники телевидения в Фергане

В Китае откроют филиал хокимията Ферганы и снимут фильм об области

© УзА / М.Кодиров
Культура
Получить короткую ссылку
10 0 0

Работники "CCTV-4" центрального телевидения Китая снимают в Ферганской области документальный фильм о национальных ценностях.

ТАШКЕНТ, 31 окт - Sputnik. На встрече с хокимом Ферганской области Ш.Ганиевым делегация во главе с чрезвычайным и полномочным послом Китайской Народной Республики госпожой Цзян Янь договорились создать в Китае представительства хокимията Ферганской области.

В ТПП состоялась встреча с делегацией деловых кругов провинции Хубей, (КНР)
© ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА УЗБЕКИСТАНА
Китай инвестирует в строительство объектов в Узбекистане
Отношение между странами активно укрепляются, работники канала "CCTV-4" центрального телевидения Китая снимают в Ферганской области документальный фильм о национальных ценностях, традициях, ремесленничестве, культурном наследии узбекского народа.

В Ферганском областном отделении Творческого союза журналистов Узбекистана состоялась встреча с работниками телеканала.

"В нашей стране возрастает интерес к вашим городам, расположенным на Великом шелковом пути, в целом к Узбекистану, богатому историко-культурному наследию вашего народа", – говорит режиссер центрального телевидения Китая Пань Нин.

В ходе визита представители делегации посетили Сурхандарьинскую, Самаркандскую, Бухарскую области. 

Китайские работники телевидения в Фергане
© УзА / М.Кодиров
Китайские работники телевидения в Фергане

Работники китайского телевидения сделали съемки тех мест, где бывал посол. Особое впечатление на них произвел комплекс племенного коневодства "Водий тулпорлари" в городе Кувасае.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Тюремная наколка на руках
    Вор должен сидеть!

    Почему ситуация с реальной борьбой против криминала в Армении может кардинально измениться – в материале Sputnik.

  • В салоне трамвая, архивное фото
    Дождаться трамвая

    Даугавпилсская дума отложила рассмотрение вопроса о покупке новых трамваев российского производства.

  • Инспекторы по вооружениям из России и Беларуси прибыли в Литву
    Мы с проверкой

    Военные инспекторы из Беларуси прибыли в Литву для проверки одного из подразделений Вооруженных сил балтийской республики.

  • Официальный визит Президента Республики Молдова в Российскую Федерацию
    Визит президента

    Глава Молдовы Игорь Додон, прибывший в Москву с официальным визитом, возложил венок к могиле Неизвестного солдата у стен Кремля.

  • Паром Regal Star
    Полный вперед!

    Компания-судовладелец потерявшего управление у берегов Швеции эстонского парома сообщила об удачном завершении ремонтных работ.

  • Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
    По заслугам

    Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал обладателем международной премии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Экспозиция Восток. Другая красота в Государственном музее Востока в Москве
Восток - дело тонкое, или Почему узбечки рисуют брови на переносице
Женщина родила, не отходя от кассы магазина
Сходила за хлебом: в России женщина родила около кассы супермаркета
Табак: молчаливый убийца
Табак против человечества: почему курение убивает

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054