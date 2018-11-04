Андрис Лиепа устроил переполох в балетной школе в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 4 ноя - Sputnik, Алексей Стефанов. Знаменитый артист балета Андрис Лиепа ставит сейчас в Ташкенте в Большом театре имени Алишера Навои два спектакля. Ведущая балерина театра Надира Хамраева занята в обоих. Она исполняет роль Жар-птицы, и выучила партию Шахерезады, рассказал корреспонденту Sputnik Лиепа.
С Надирой они не просто работают. За две недели Андрис познакомился со всей ее семьей, изучил ночной Ташкент, посетил мечети и православные храмы, полюбил национальную кухню. А несколько дней назад случайно узнал, что у узбекской балерины есть своя балетная школа, куда она спешит после репетиций в ГАБТ.
"Я очень боялась говорить Андрису про свою школу балета. Мы были с друзьями на обеде, и я обмолвилась, что мне нужно уйти, чтобы провести занятия в школе. И тогда он предложил съездить туда вместе. И мы попали на занятия самых-самых маленьких учениц, которые еще и месяца не занимаются. Когда они увидели перед собой Андриса, буквально распахнули глаза. Конечно, в свои 4-5 лет девочки не понимали, кто перед ними стоит, но эта манера общения, энергетика, которая идет от Андриса, их просто заворожила. Для них Андрис стал царевичем из взрослой сказки. И дети внимательно слушали его", – вспоминает Надира Хамраева.
Расстроившись, что в школе не оказалось взрослых воспитанников, она хотела попросить Андриса приехать еще раз, но он сам предложил новую встречу, чтобы рассказать ученикам о "Жар-птице".
"Когда родители учеников, а все они прекрасно знают и Андриса Лиепу, и его отца – Мариса Лиепу, услышали про встречу, возник ажиотаж. На нее пришло человек пятьдесят, и это был настоящий фейерверк эмоций", - рассказывает Хамраева.
"Я пообещал, когда приеду перед Новым годом в Ташкент, снова приду в школу Надиры и обязательно покажу воспитанникам балет Стравинского "Петрушка" – часть моего фильма "Возвращение Жар-птицы". Думаю, что с моими комментариями дети его поймут", - пообещал Андрис Лиепа.
"После встречи с Андрисом все хотят попасть в ГАБТ на "Жар-птицу", говорят мне: "Надира Михайловна, мы не простим вам, если не скажете, когда начнут продавать билеты. Но я надеюсь пригласить всех своих учеников на генеральную сдачу балета. На нее по традиции приходят ученики хореографического училища", – говорит Надира Хамраева.
В ноябре Балетная школа Надиры Хамраевой отмечает год с момента создания. И хотя поначалу очень трудно было даже найти учеников, сейчас все вошло в нормальное русло.
"В Узбекистане очень много танцевальных студий - любят у нас люди танцы. Но балет продолжает оставаться элитарным, он доступен не каждому. Я же хочу дать возможность всем детям обучаться балету, чтобы потом им было легче поступать в училище, чтобы в дальнейшем наш театр не знал проблем с кадрами. Балет в Узбекистане всегда был на высоте, имена узбекских танцовщиков гремели по всему миру, и только сейчас этот вид искусства у нас находится в каком-то упадке. А мне очень хочется вернуть узбекскому балету былую славу", - отметила Надира Хамраева.