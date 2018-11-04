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Женщина ткёт ковер

В Узбекистане может появиться музей ковров

CC BY-SA 2.0 / Allan Grey / 974 - Carpet Weaver in Maghoki Attar Mosque, Bukhara
Культура
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В музее будут храниться экспонаты из Xивы, Андижана, Ургута, Карши и других регионов.

ТАШКЕНТ, 4 ноя - Sputnik. Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" предложила открыть в республике музей ковроткачества, сообщает Podrobno.uz.

Выставка ковров в Ташкенте
© Новости Узбекистана
Выставка ковров в Ташкенте

Планируется, что в музее будут собраны образцы школ ковроделия Xивы, Андижана, Ургута, Нурабада, Кушрабата, Кaрши и других регионов.

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В партии отметили, что в настоящее время ковры изготавливают, помимо узбекских предприятий, еще и 30 тысяч домохозяйств. Школы ковроткачества до сих пор действуют в Ферганской долине, Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской, Бухарской и Хорезмской областях и Республике Каракалпакстан.

Теги:
музей, ковер, Узбекистан



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