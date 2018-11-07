19:01 07 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Узбекистан на фестивале Asia Model Festival 2019 в Корее представят две модели Мохинур Юсупова и Жахонгир Абдумаликов

Корейцы пропустили в финал моделей из Узбекистана

Модельное агентство Parade Allez model and event agency / Bakhodur.Mansurov
Культура
Получить короткую ссылку
19 0 0

Парень и девушка из Узбекистана прошли в финал Asia Model Festival, который состоится в Сеуле в 2019 году.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Узбекистан на фестивале Asia Model Festival 2019 в Корее представят модели Мохинур Юсупова и Жахонгир Абдумаликов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.  

Участников фестиваля отобрали на конкурсе Face of Central Asia, полуфинал которого прошел в Душанбе. В Таджикистане за выход в финал боролись 32 модели из Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана и Таджикистана. В составе жюри были только представители Кореи. В полуфинале жюри оценивало внешние данные и подготовку моделей, определяя, кто из них отправится на финал конкурса в Сеул в 2019 году. 

Мохинур Юсупова
© Foto : Модельное агентство Parade Allez model and event agency
Мохинур Юсупова

В финал Asia Model Festival прошли сразу девять моделей из стран Центральной Азии: Мохинур Юсупова и Жахонгир Абдумаликов (Узбекистан), Валерия Мороз, Гамжина Усмонова и Умед Салимов (Таджикистан), Екатерина Руденко и Камран Илесов (Кыргызстан), Катрин Назарбаева и Галина Снытина (Казахстан).  

В Узбекистане Face of Central Asia представляет руководитель модельного агентства Parade Allez model and event agency Дарья Масальская.  

"Узбекистан в фестивале официально участвует уже в пятый раз. В этом году наше агентство впервые проводило первый этап отборочного конкурса в Ташкенте, в нем приняли участие 18 моделей, и только двое из них стали финалистами", — отметила она.  

Мохинур Юсупова, которой сейчас 26, в модельном бизнесе пять лет. Ранее девушка окончила Государственную консерваторию Узбекистана. Жахонгиру Абдумаликову 22 года, четыре из них он в модельном бизнесе. Сейчас Жахонгир учится в Ташкентском архитектурно-строительном институте, ранее он закончил лицей восточных языков, где изучал корейский язык. Жахонгир известен в Узбекистане благодаря участию в рекламе крупных международных компаний и брендов, а также съемкам в клипах узбекских артистов.  

Жахонгир Абдумаликов
© Foto : Модельное агентство Parade Allez model and event agency
Жахонгир Абдумаликов

Asia Model Festival — это ежегодное мероприятие, в котором участвуют 27 азиатских стран. На фестивале не только соревнуются модели, но и лучшие дизайнеры стран-участниц представляют свои бренды. К примеру, на одну из церемоний Asia Model Festival в качестве почетного члена жюри был приглашен легендарный дизайнер обуви Джимми Чу. А свои коллекции нарядов на фестивале в разное время представляли знаменитые модельеры Анна Суи, Леа Сон и другие.  




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Разбитое стекло в пассажирском автобусе, архивное фото
    На линии огня

    На трассе Алматы — Ташкент обстреляли пассажирский автобус. Правоохранители задержали нескольких жителей Туркестанской области Казахстана.

  • Архивное фото омбудсмена Кыргызстана Токона Мамытова
    Совместная защита

    Омбудсмены Кыргызстана и России подписали договор о создании рабочей группы по защите прав и интересов детей.

  • Социальные сети
    Не в сети

    В Таджикистане заблокированы Facebook, Одноклассники и Youtube. Что говорят в Службе связи республики?

  • Теплоход Армения
    Страшнее "Титаника"

    Ровно 77 лет назад произошла одна из крупнейших морских трагедий Второй мировой войны — немцы потопили советский санитарный теплоход "Армения".

  • Зал ожидания аэропорта Рига, архивное фото
    С Даугавы выдачи нет

    Организатор масштабной финансовой аферы в России избежал ареста, скрывшись на территории Латвии.

  • Военные учения в Литве
    Учиться и учиться

    Литва планирует направлять больше военнослужащих для участия в международных учениях – Сейм единогласно одобрил резолюцию.

  • Людмила Лащёнова
    Гранит науки

    Председатель Русской общины Молдовы рассказала о квотах для молдавских абитуриентов в вузах России и об условиях поступления.

  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонии на Украине Герт Антсу
    Страшные сказки

    Глава эстонского посольства на Украине рассказал о мифической "российской угрозе" для западной цивилизации.

  • Бала Бестауты
    Барсы идут!

    Глава Комитета по геологии, экологии и природопользованию Южной Осетии рассказал о вероятности появления кавказского барса на территории республики.

  • Разбитое стекло в пассажирском автобусе, архивное фото
    На линии огня

    На трассе Алматы — Ташкент обстреляли пассажирский автобус. Правоохранители задержали нескольких жителей Туркестанской области Казахстана.

  • Архивное фото омбудсмена Кыргызстана Токона Мамытова
    Совместная защита

    Омбудсмены Кыргызстана и России подписали договор о создании рабочей группы по защите прав и интересов детей.

  • Социальные сети
    Не в сети

    В Таджикистане заблокированы Facebook, Одноклассники и Youtube. Что говорят в Службе связи республики?

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Певица Дженнифер Лопес
Видно и не стыдно: подборка самых откровенных нарядов звезд
Невероятный бросок баскетболиста
Невероятный бросок баскетболиста вошел в Книгу рекордов Гиннесса — видео
Тарелка супа в разных странах
Сколько платят за тарелку супа жители разных стран

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054