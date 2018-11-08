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Музей им. Савицкого в Нукусе

Все украдено: директор фонда друзей музея Савицкого назвал причину закрытия

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Культура
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Фонд помогал Государственному музею искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого в Нукусе с 2001 года, предоставляя материальную помощь, книги и оборудование.

ТАШКЕНТ, 8 ноя - Sputnik. Благотворительный фонд друзей музея в Нукусе (Friends of Nucus Museum, FoNM), базирующийся в Нидерландах, будет распущен в конце 2018 года, сообщает издание "Артгид" со ссылкой на председателя фонда Дэвида Пирса.

Фонд помогал Государственному музею искусств Республики Каракалпакстан имени И.В. Савицкого в Нукусе с 2001 года, предоставляя материальную помощь, книги и оборудование.

Пирс назвал причиной роспуска фонда исчезновение благотворительных подарков музею, в число которых входили аудиооборудование и книги, предоставленные в течение последних трех лет.

"Насколько нам известно, они были конфискованы или украдены", — заявил Пирс.

Комментарии руководства музея изданию получить не удалось.

Музей основан в 1966 году и назван в честь его создателя — археолога, этнографа и художника Игоря Савицкого (1915–1984).

Нукусское собрание произведений живописи и графики 1920–1930-х годов сегодня считается вторым в мире по объему и значимости после собрания Государственного Русского музея. В 2017 году наиболее значительные произведения из коллекции музея были представлены на выставке "Сокровища Нукуса" в ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве. 




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