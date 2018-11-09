В музее Савицкого объяснили, куда делись подарки Фонда друзей

Все подарки по-прежнему находятся в музее, но они опечатаны налоговой службой.

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Администрация Государственного музея искусств Каракалпакстана имени Игоря Савицкого прокомментировала информацию о закрытии Фонда друзей музея (Friends of Nukus Museum).

Ранее директор базирующегося в Нидерландах фонда Дэвид Пирс заявил о роспуске фонда из-за исчезновения благотворительных подарков музею, в число которых входили аудиооборудование и книги, предоставленные в течение последних трех лет.

Администрация музея заявила, что речь идет о печатной продукции (книги, октрытки) и аудиогидах, которые фонд передал до 2015. Все подарки по-прежнему находятся в Нукусе.

"Но, в ходе проверки и инвентаризации музея, начавшийся в 2015 году данная печатная продукция была опечатана соответствующими органами (налоговая служба), и администрация музея пока не имеет права вскрыть печать и извлечь имеющуюся там продукцию без разрешения соответствующих органов", - заявили в администрации.

Сейчас руководство музея работает над тем, чтобы сделать подарки фонда доступными посетителям, в том числе и в фирменном магазине.

В музее подчеркнули, что в последние три года фонд не оказывал учреждению никакой поддержки, включая финансовую. Однако в Нукусе надеются, что фонд не прекратит деятельность и продолжит сотрудничество с музеем.