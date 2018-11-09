21:48 09 Ноября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.67
  • EUR9392.59
  • USD8249.97
Поиск
Музей им. Савицкого в Нукусе

В музее Савицкого объяснили, куда делись подарки Фонда друзей

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Культура
Получить короткую ссылку
70 0 0

Все подарки по-прежнему находятся в музее, но они опечатаны налоговой службой.

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Администрация Государственного музея искусств Каракалпакстана имени Игоря Савицкого  прокомментировала информацию о закрытии Фонда друзей музея (Friends of Nukus Museum).

Ранее директор базирующегося в Нидерландах фонда Дэвид Пирс заявил о роспуске фонда из-за исчезновения благотворительных подарков музею, в число которых входили аудиооборудование и книги, предоставленные в течение последних трех лет.

Администрация музея заявила, что речь идет о печатной продукции (книги, октрытки) и аудиогидах, которые фонд передал до 2015. Все подарки по-прежнему находятся в Нукусе.

"Но, в ходе проверки и инвентаризации музея, начавшийся в 2015 году данная печатная продукция была опечатана соответствующими органами (налоговая служба), и администрация музея пока не имеет права вскрыть печать и извлечь имеющуюся там продукцию без разрешения соответствующих органов", - заявили в администрации.

Сейчас руководство музея работает над тем, чтобы сделать подарки фонда доступными посетителям, в том числе и в фирменном магазине.

В музее подчеркнули, что в последние три года фонд не оказывал учреждению никакой поддержки, включая финансовую. Однако в Нукусе надеются, что фонд не прекратит деятельность и продолжит сотрудничество с музеем. 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Робокипер (Robokeeper)
    Человек против машины

    Ему не забили Месси и Неймар: самый быстрый робот-вратарь в мире приедет на международную выставку в Баку.

  • Андрей Сидоренко, архивное фото
    Место у руля

    Возглавить минский хоккейный клуб "Динамо" может нынешний главный тренер сборной Беларуси, считают СМИ.

  • Комплексное тактико-специальное учение провели подразделения связи военной базы ЮВО в горах Абхазии
    На связи

    Связисты российской военной базы в Абхазии отразили нападение условного противника на полевой узел связи во время учений на полигоне "Цабал".

  • Президент Армен Саркисян на церемонии закрытия Sevan Startup Summit 2018
    Есть о чем поговорить

    Президент Армении Армен Саркисян рассказал, что ответил на вопрос швейцарского канала о встрече с лидером Турции Реджепом Эрдоганом.

  • Машина скорой помощи
    Состояние критическое

    Из-за массового увольнения сотрудников в рижском центре Службы неотложной медицинской помощи решили объявить ЧС.

  • Гречневая каша
    "Враждебная" гречка

    В литовском Сейме заявили, что нужно прекратить закупать гречиху и пшеницу из России и начать импортировать культуры из "дружественных" стран.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Тайсир Махди, Ирак. Снимок Желание жить. Категория Спорт. Одиночные фотографии, 1-е место.
"Жизнь продолжается": выставка финалистов конкурса имени Стенина
Рай в огне: смотрите на видео, как стихия уничтожила американский Парадайс
Новые тарифы на газ, свет, воду и топливо
Новые тарифы на свет и газ: кто будет платить больше и на сколько

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054