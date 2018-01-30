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Трактор на автомобильной трассе

Узбекистан закупит крупную партию тракторов из США и Беларуси

CC BY-SA 2.0 / t_y_l / P9091079
Экономика
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Планируется, что вся техника прибудет в республику в третьем квартале 2018 года

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Узбекистан намерен закупить крупную партию тракторов у американской John Deere Tractor и белорусской Belorus MTZ Tractor, сообщает корреспондент Sputnik.

Для организации современного машинно-тракторного парка будет приобретено 150 тракторов, из которых 50 пропашных и 100 обрабатывающих, а также 300 подвесных устройств и прицепов. Планируется, что вся техника прибудет в республику в третьем квартале 2018 года.

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© Instagram / Official Account of the Office of the President of Afghanistan
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Покупка тракторов будет осуществлена на первом этапе проекта по организации комплекса легкой промышленности в Миришкорском и Гузарском районах Кашкадарьинской области. В первом районе на территории 10 тысяч гектаров будет выращиваться хлопчатник, в Гузарском районе организуют переработку и производство готовой продукции.

Общая стоимость проекта оценивается в 60 миллионов долларов, из которых 40 миллионов долларов выделит "Узпромстройбанк".

На втором этапе предусмотрены создание хлопкоочистительного комплекса и закупка у компании Lummus Corporation новейшего технологического оборудования по переработке тонковолокнистого хлопка-сырца. Он будет завершен к концу 2018 года.

В середине 2019 года, на третьем этапе, планируется запуск текстильного комплекса, а также приобретение технологического оборудования компаний Trutzschler (Германия) и Rieter (Швейцария) для производства пряжи и трикотажной ткани.

На последнем четвертом этапе к концу 2019 года будет закуплено технологическое оборудование от японской фирмы JUKI для выпуска экспортоориентированной готовой одежды.

В результате созданный комплекс сможет ежегодно выращивать 35 тысяч тонн семенного хлопчатника, производить 20 тысяч тонн пряжи, 23,6 миллиона единиц готовой продукции, 2,9 тысячи тонн хлопкового масла и 7,9 тысячи тонн шрота. Также на экспорт планируется отправлять продукцию на 38 миллионов долларов в год.

Теги:
Беларусь, Международная торговля, Промышленные технологии



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