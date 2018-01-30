Узбекистан закупит крупную партию тракторов из США и Беларуси

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Узбекистан намерен закупить крупную партию тракторов у американской John Deere Tractor и белорусской Belorus MTZ Tractor, сообщает корреспондент Sputnik.
Для организации современного машинно-тракторного парка будет приобретено 150 тракторов, из которых 50 пропашных и 100 обрабатывающих, а также 300 подвесных устройств и прицепов. Планируется, что вся техника прибудет в республику в третьем квартале 2018 года.
Общая стоимость проекта оценивается в 60 миллионов долларов, из которых 40 миллионов долларов выделит "Узпромстройбанк".
На втором этапе предусмотрены создание хлопкоочистительного комплекса и закупка у компании Lummus Corporation новейшего технологического оборудования по переработке тонковолокнистого хлопка-сырца. Он будет завершен к концу 2018 года.
В середине 2019 года, на третьем этапе, планируется запуск текстильного комплекса, а также приобретение технологического оборудования компаний Trutzschler (Германия) и Rieter (Швейцария) для производства пряжи и трикотажной ткани.
На последнем четвертом этапе к концу 2019 года будет закуплено технологическое оборудование от японской фирмы JUKI для выпуска экспортоориентированной готовой одежды.
В результате созданный комплекс сможет ежегодно выращивать 35 тысяч тонн семенного хлопчатника, производить 20 тысяч тонн пряжи, 23,6 миллиона единиц готовой продукции, 2,9 тысячи тонн хлопкового масла и 7,9 тысячи тонн шрота. Также на экспорт планируется отправлять продукцию на 38 миллионов долларов в год.