Холодная вода подорожает в Ташкенте с 14 февраля

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Тарифы на холодную воду в Ташкенте вырастут с 14 февраля, сообщается на сайте государственного унитарного предприятия "Сувсоз".
Хокимият столицы утвердил новые цены 29 января.
Плата за услуги холодного водоснабжения для населения в жилых многоэтажных домах с горячим водоснабжением при наличии счетчика вырастет с 500 сумов до 625 сумов за кубометр, в домах без централизованного горячего водоснабжения — с 345 сумов до 460 сумов.
Напомним, согласно решению хокима Ташкента от 12 января 2018 года, для столичных потребителей вводится специальная надбавка к тарифам на услуги питьевого водоснабжения на 2018 год в размере 100 сумов за кубометр.
Предыдущее повышение тарифов на холодную воду произошло в июле 2017 года.