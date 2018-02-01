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Мотоцикл в сельской местности

Кувейт направит $30 млн на развитие инфраструктуры узбекских сел

Экономика
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Планируется построить 138 км подъездных и внутримассивных дорог, 198 км водопроводных сетей, 151 км сетей электроснабжения и 151 км сетей газоснабжения

ТАШКЕНТ, 1 фев — Sputnik. Узбекистан и Кувейтский фонд арабского экономического развития заключили заемное соглашение на 30 миллионов долларов, сообщает uz24.uz.

Врач скорой помощи
CC0 / pixabay
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На эти деньги реализуют проект "Развитие жилищного строительства в сельской местности с обустройством необходимой инженерно-коммуникационной и дорожно-транспортной инфраструктуры".

Планируется построить 138 км подъездных и внутримассивных дорог, 198 км водопроводных сетей, 151 км сетей электроснабжения, 151 км сетей газоснабжения, социальных и рыночных объектов состоящий из около 62 махаллинских центров и торговых площадок в Каракалпакстане, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Ферганской и Ташкентской областей.

Документ был подписан после ряда встреч и переговоров в кабинете министров Республики Узбекистан, Министерствах жилищного и коммунального обслуживания, здравоохранения, экономики, финансов, государственных комитетах по инвестициям, автомобильным дорогам и других ведомствах.

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Теги:
село, Кувейт, Узбекистан



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