В Узбекистане утверждены новые правила ввоза и вывоза валюты

Пассажир, прибывающий в Узбекистан или вылетающий в другие страны, должен в обязательном порядке задекларировать и предъявить сотруднику таможенного органа наличную валюту, если ее сумма превышает две тысячи долларов

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Правительство Узбекистана утвердило новые правила ввоза и вывоза иностранной валюты, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Согласно новым правилам, пассажир, прибывающий в Узбекистан или вылетающий в другие страны, должен в обязательном порядке задекларировать и предъявить сотруднику таможенного органа наличную валюту, если ее сумма превышает две тысячи долларов.

Соответственно, если сумма в валюте не превышает две тысячи долларов, путешественник может не регистрировать ее или сделать это исключительно по собственному желанию.

Физическим лицам разрешается ввозить валюту на территорию республики в неограниченном количестве. Свободно вывезти из Узбекистана можно до пяти тысяч долларов, задекларировав их на таможне. Вывоз сверх этой суммы осуществляется на основании разрешения Центрального банка для граждан страны.

Что касается иностранцев, то они могут вывезти больше пяти тысяч долларов только на основании пассажирской таможенной декларации, заполненной при въезде в Узбекистан, в которой сумма наличной валюты указана не менее суммы вывозимой валюты. То есть получается, что иностранцы не могут вывезти валюты больше, чем ввезли.

Напомним, что в Узбекистане с сентября 2017 года физические лица получили право продавать валюту банкам по рыночному курсу. Ранее они принимали валюту только по государственному курсу, который был более чем в два раза меньше рыночного.

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Покупка валюты осуществляется в конверсионных отделах с зачислением ее на международные платежные карты, которые можно использовать за границей без каких-либо ограничений.

Коммерческие банки с сентября по декабрь 2017 года приобрели у физических лиц 854 миллиона долларов. Основной объем операций по покупке иностранной валюты у населения пришелся на Ташкент — 32%, Самаркандскую — 10%, Ферганскую — 9%, Андижанскую — 8% и Наманганскую области — 7%.