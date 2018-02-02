Узбекские текстильщики поставят в Бангладеш пряжу на 5 миллионов долларов

Контракт был заключен во время поездки делегации Узбекистана в Бангладеш, где стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

ТАШКЕНТ, 2 фев – Sputnik. Узбекские текстильщики поставят в Бангладеш пряжу на пять миллионов долларов, сообщает АН Podrobno.uz.

© Flickr/ Frédéric BISSON Крупнейший в мире текстильный бренд откроет завод в Узбекистане

Стороны договорились о поставках во время визита представителей Узбекистана в эту страну.

Во время поездки узбекистанцы ознакомились с текстильной отраслью Бангладеш и подробно обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Министр текстиля и джута Республики Бангладеш Эмаз Уддин Праманик отметил, что объем экспорта текстильной продукции в его страну в 2017 году составил $28,1 млрд. Доля текстиля в общем объеме экспорта достигла 81%, или 12,4% к ВВП.