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Алмалыкский горно-металлургический комбинат

Алмалыкский ГМК построит цементный завод в Сурхандарьинской области

© Sputnik/ Н. Бобров
Экономика
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В сентябре комбинат введет в эксплуатацию цементный завод в Сурхандарьинской области на юге страны стоимостью 213 миллионов долларов

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК) до конца 2018 года реализует два проекта общей стоимостью 278 миллионов долларов, сообщается на сайте предприятия.

Как следует из сводной адресной программы семи крупных инвестиционных проектов АГМК, реализуемых в 2018 году, в сентябре комбинат введет в эксплуатацию цементный завод в Сурхандарьинской области на юге страны стоимостью 213 миллионов долларов. Мощность завода составит до полутора миллионов тонн цемента в год. Подрядчиком проекта выступает турецкая Dal Teknik Makina.

Алмалыкский горно-металлургический комбинат
© Sputnik/ Н. Бобров
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В декабре запланирован ввод в эксплуатацию золоторудного рудника Самарчук на месторождении Кызыл-Алма в Ташкентской области. Проект стоимостью 65 миллионов долларов предусматривает ежегодную добычу 100 тысяч тонн руды.

В течение 2018 года комбинат собирается реализовать семь крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 2,7 миллиарда долларов. Продолжится освоение медного месторождения "Ёшлик-I" в Ташкентской области стоимостью 1,69 миллиарда долларов (объем освоения инвестиций в 2018 году — 86,7 миллиона долларов).

Напомним, соглашение о сотрудничестве по строительству медно-обогатительного комплекса на условиях "под ключ" на сумму 500 миллионов долларов на базе месторождения Ешлик-I АГМК и ЗАО НПО "РИВС" из Санкт-Петербурга подписали в апреле 2017 года.

Алмалыкский ГМК — единственный производитель меди в Узбекистане. На долю АГМК приходится порядка 90% производства серебра и 20% золота в республике.

Теги:
ОАО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", Добывающая промышленность



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