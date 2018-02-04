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Узбекская валюта - сум

Международные резервы Узбекистана в 2017 году выросли на 5,9 процентов

Sputnik
Экономика
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Тема:
Либерализация валютного курса в Узбекистане (70)
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Золотовалютные резервы республики в прошедшем году увеличились на 6,2 процента, в том числе объем монетарного золота вырос на 14,5% – до 14,034 миллиарда долларов

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Международные резервы Узбекистана, включая валовые и чистые золотовалютные резервы, по итогам 2017 года увеличились на 5,9% по сравнению с 2016 годом и составили 54,645 миллиарда долларов. Об этом сообщает Центральный банк страны на своем сайте.

"В целях эффективного управления Центральным банком ведется раздельный учет как валовых, так и чистых золотовалютных резервов", — говорится в сообщении.

Пункт обмена валют
© Sputnik/ Михаил Мордасов
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При этом методика расчета золотовалютных резервов ведется в соответствии со стандартами Международного валютного фонда, уточняет регулятор.

По данным ЦБ, валовые золотовалютные резервы республики в 2017 году увеличились на 6,2%. В том числе, объем монетарного золота — до 14,034 миллиарда долларов (плюс 14,5%).

Активы в иностранной валюте снизились на 1,1% — до 14,043 миллиарда долларов.

Напомним, ранее ЦБ сообщал, что объем чистых золотовалютных резервов по итогам 2017 года составил 26,6 миллиарда долларов (плюс 5,5% по сравнению с 2016 годом).

"Чистые золотовалютные резервы не учитывают валютные средства коммерческих банков и органов государственного управления (кроме министерства финансов, Фонда реконструкции и развития) на счетах в Центральном банке, которые являются обязательствами Центрального банка перед данными организациями", — уточняет регулятор.

Отметим, Центробанк Узбекистана с 5 сентября 2017 года практически в два раза девальвировал национальную валюту — сум, а указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева юридические и физические лица получили возможность свободно осуществлять операции по покупке и продаже валюты по рыночному курсу.

Тема:
Либерализация валютного курса в Узбекистане (70)
Теги:
Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



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