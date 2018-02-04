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Мужчина проводит исследования

В Ташкенте началось создание технокомплекса за 1,4 миллиарда долларов

CC0 / pixabay
Экономика
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На территории комплекса появятся бизнес-центры, жилые дома, образовательные, коммерческие и промышленные учреждения, научно-исследовательские центры и другие объекты

ТАШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Южнокорейская корпорация POSCO Daewoo начала реализацию проекта по созданию в Ташкенте высокотехнологичного комплекса High Tech City общей стоимостью 1,4 миллиарда долларов.

Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, это предусмотрено подписанным на днях соглашением между корейской компанией, Госкомитетом по инвестициям и хокимиятом Ташкента.

Ночной Ташкент
© Роскосмос
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Новый комплекс разместится на территории около 50 гектар. Здесь будут построены бизнес-центры, жилые дома, образовательные, коммерческие и промышленные учреждения, научно-исследовательские центры и другие объекты. Все они будут возводиться с применением "умных" технологий, включая энергосберегающие системы и автоматизацию зданий.

На данный момент рассматриваются четыре варианта размещения нового высокотехнологичного комплекса High Tech City.

Согласно условиям соглашения, стороны вступили в первый этап реализации проекта. Он состоит из формирования совместной рабочей группы, которая будет координировать оперативное и качественное выполнение всех этапов его реализации, а также займется выбором площадки для строительства, разработкой концептуального плана и предварительного технико-экономического обоснования.

Корейские специалисты уже провели анализ градостроительства в Ташкенте, выявили основные проблемы, изучили аналогичные реализуемые проекты — деловой центр Tashkent City и "умный" город Нурафшон.

Проект делового центра Tashkent City
© Официальная страница проекта Tashkent City в Facebook
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POSCO Daewoo является дочерней компанией сталелитейного гиганта POSCO, занимается международной торговлей и инвестиционными вложениями. Она имеет большой опыт в строительстве не только на корейском, но и международном рынках.

Южнокорейская компания ранее заявляла о планах по организации в Ташкенте Узбекско-корейского технологического института, а также запуску производства модулей для солнечных панелей и строительству нескольких солнечных фотоэлектрических станций.

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