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Узбекистан упростит транзит алкогольной и табачной продукции

© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Экономика
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Действующие сегодня правила были утверждены в октябре 2007 года и фактически свели на нет все транзитные перевозки алкоголя и табачной продукции

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Узбекистан планирует значительно упростить транзит алкоголя и табачной продукции по своей территории, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Елена Кузьмина
Экономист: Узбекистан заинтересован в росте транзитного потока
Это предусмотрено проектом постановления главы государства, разработанным Министерством внешней торговли.

Действующие сегодня правила были утверждены в октябре 2007 года и фактически свели на нет все транзитные перевозки алкоголя и табачной продукции. По данным таможенных органов, с 2007 года транзит этих видов продукции по территории республики практически не осуществляется.

Новый документ направлен на упрощение процедур при осуществлении транзита через территорию страны, формирование надежных транспортных коридоров и увеличение потока транзитных перевозок.

В частности, он предусматривает отмену порядка получения разрешения правительства при транзите через таможенную территорию Узбекистана алкогольной и табачной продукции.

Кроме того, документ исключает необходимость внесения перевозчиком на депозитный счет таможенных органов республики всей суммы денежного обеспечения и уплаты соответствующих таможенных платежей — пошлины, акцизного налога и НДС с последующим возвратом внесенных сумм после подтверждения факта вывоза продукции за пределы Узбекистана.

Алкогольная продукция в магазине в Узбекистане
© Flickr
С 1 января в Узбекистане подорожает алкоголь
По оценкам экспертов, отмена действующего порядка значительно упростит процедуры транзита через территорию Узбекистана и послужит толчком для дальнейшего увеличения объемов транспортных перевозок.

Напомним, что на сегодняшний день через Узбекистан проходит свыше 20 международных транспортных коридоров, в том числе крупные международные магистрали, соединяющие страны Европы и Азии.

Теги:
Узбекистан, Экономика, бизнес и финансы



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