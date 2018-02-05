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Товары из Узбекистана

Ташкент и Душанбе готовятся к выставке узбекских товаров

© Sputnik/ Евгений Одиноков
Экономика
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Стороны намерены организовать вставку узбекских товаров в столице Таджикистана в марте 2018 года

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В Душанбе зампред ТПП Узбекистана Ботиржон Асадов провел переговоры с главой Торгово-промышленной палаты Таджикистана Шарифом Саидом. Об этом говорится на сайте ТПП РТ.

Руководитель отдела туризма авиакомпании Узбекские авиалинии Рустам Курганбаев
© Sputnik/
Туристический потенциал Узбекистана презентуют на семинаре в Душанбе
Стороны обсудили организацию выставки-ярмарки узбекской продукции, которая состоится в марте в Душанбе.

"Встреча является продолжением достигнутых договоренностей по итогам пятого заседания межправительственного диалога между Узбекистаном и Таджикистаном и реализации пунктов протокола данного заседания МПК, в котором отражены вопросы организации совместных выставочных мероприятий", — отметил глава ТПП Таджикистана.

В свою очередь заместитель председателя ТПП Узбекистана отметил, что "Душанбе и Ташкент имеют все необходимые условия для динамичного взаимодействия".

"В современных условиях развитие внешнеэкономических отношений невозможно без выставок, торговых ярмарок, бизнес-встреч. В этом плане большой интерес узбекских коллег вызвали проводимые в Таджикистане международные и национальные выставки, ярмарки и бизнес-форумы, конференции", — сказал Асадов.

На прошлой неделе в столице Таджикистана прошел семинар, где РУ представила свой туристический потенциал.

Напомним, ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил о подготовке предстоящего официального визита в Таджикистан.

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Теги:
Выставка, Таджикистан, Узбекистан



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