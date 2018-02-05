Курс валют: евро снова пошел вверх, доллар вырос незначительно

Центральный банк Узбекистана с 6 февраля установил новый обменный курс американской и европейской валют

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Официальный курс евро в Узбекистане по сравнению с прошлой неделей вырос на 50,72 сума — до 10 196,85 сума, следует из данных, размещенных на сайте Центробанка.

© Sputnik/ Владимир Трефилов В Узбекистане утверждены новые правила ввоза и вывоза валюты

По сравнению с предыдущей неделей официальный курс доллара увеличился на 11,18 сума и составил 8186,95 сума.

Рубль, напротив, незначительно понизился — на 0,38 сума — и стоит 144,86 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.