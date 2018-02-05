Министр внешней торговли Узбекистана посетит Кыргызстан с рабочим визитом

Глава Министерства внешней торговли ознакомится с работой предприятий в Сокулукском и Иссык-Атинском районах Чуйской области

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. Министр внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев посетит с рабочим визитом Кыргызстан 8-9 февраля. Об этом передает K-News со ссылкой на Минэкономики КР.

Ходжаев 8 февраля намерен провести переговоры с министром экономики Кыргызстана Артемом Новиковым. Также во встрече будут участвовать крупные бизнесмены из этих стран.

Кроме того, глава узбекского Министерства внешней торговли ознакомится с работой предприятий в Сокулукском и Иссык-Атинском районах Чуйской области. Девятого февраля министр отправится в Ош.