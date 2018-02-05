Инфляция в Узбекистане в январе составила 2,7%

Продовольственные товары подорожали на 3,5%, непродовольственные товары — на 2,3% и услуги — на 1,4%, сообщает Государственный комитет по статистике

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В первый месяц 2018 года товары и услуги на потребительском рынке Узбекистана подорожали в среднем на 2,7%, в том числе продовольственные товары подорожали на 3,5%, непродовольственные товары — на 2,3% и услуги — на 1,4%, сообщает Государственный комитет по статистике.

При этом в январе 2017 года потребительские цены на товары и услуги повысились на 0,8%, в том числе продовольственные товары — на 1,2%, непродовольственные товары и услуги — на 0,6%.

Основным инфляционным фактором в январе 2018 года стало повышение цен на продовольствие.

Наиболее ощутимо подорожал рис — на 7,5% за месяц, молоко — на 5,4%, охлажденная рыба — на 4,8%, сливочное масло — на 4,4%.

Уровень цен на плодоовощи сложился под влиянием закономерных для этого времени года сезонных трендов: яблоки и груши подорожали на 12,8%, помидоры — на 10,4%, лук — на 8,7%, тыква — на 8,6%, огурцы — на 6,2%, картофель — на 4,5%, орехи — на 3,3%, свекла — на 1,4%.

"Рост цен на алкогольные напитки вызван увеличением с 1 января 2018 года ставок акцизного налога на производимую отечественными предприятиями подакцизную продукцию, а также вводом в действие утвержденных Министерством финансов и Государственным налоговым комитетом минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольную продукцию", — отмечается в сообщении.

Непродовольственные товары за месяц подорожали на 2,3%.

Цены на пропан и метан для населения поднялись в январе на 10,2% и 11,2% соответственно.

Полиграфическая продукция в среднем стала дороже на 13,9%, что связано с повышением цен на выпускаемые в республике печатные издания.

Из-за повышения ставок акцизного налога на сигареты и папиросы, производимые в Узбекистане, табачные изделия на потребительском рынке в среднем прибавили в цене 8,8%.

Услуги для населения в декабре стали дороже на 1,4%. Стоимость услуг по отдыху выросла на 14,4%, медицинских услуг — на 1,6%, услуг воздушного транспорта — на 2,8%, услуг автотранспорта — на 0,8%, бытовых услуг — на 1,2%.