Американцы помогут Узбекистану со стратегией инновационного развития

В стратегию, которая будет готова к апрелю, войдут задачи по инновационному развитию отраслей реального сектора экономики, стройиндустрии, топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Узбекистан намерен привлечь американскую компанию Boston Consulting к разработке стратегии инновационного развития, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Планируется, что американские эксперты помогут в разработке Национальной стратегии инновационного развития, которая должна предложить новые подходы к прогрессивному движению регионов и отраслей промышленности в современном конкурентном мире.

© Sputnik/ Сергей Субботин Президент утвердил структуру Министерства инновационного развития

"Мы уже согласовали общее техническое задание с американской стороной. В апреле этого года стратегия должна быть готова. В нее войдут задачи по инновационному развитию отраслей реального сектора экономики, стройиндустрии, топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры. Также она предусмотрит развитие каждого региона, в том числе, какие приоритетные отрасли там необходимо развивать", — отметил Sputnik источник в Министерстве инновационного развития.

Еще один важный момент, которым займется Boston Consulting, — изучение текущего состояния дел и уровня развития, на котором сейчас находится республика.

"Очень важно понять, например, каковы сегодня реальные показатели по обеспечению экономики и населения электроэнергией. При ускоренном развитии промышленности потребность в электричестве кратно возрастет, поэтому нам нужно планировать, какие потребности будут, необходимо заранее готовить мощности. И так по каждой из отраслей", — рассказал он.

Напомним, что Министерство инновационного развития было создано в ноябре прошлого года. Оно было определено органом, осуществляющим единую государственную политику в сфере инновационного и научно-технического развития.

Планируется, что новое министерство обеспечит мобилизацию имеющихся ресурсов и средств для реализации инновационных идей, разработок и технологий с рациональным использованием бюджетных средств.