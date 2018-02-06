Американцы помогут Узбекистану со стратегией инновационного развития

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Узбекистан намерен привлечь американскую компанию Boston Consulting к разработке стратегии инновационного развития, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Планируется, что американские эксперты помогут в разработке Национальной стратегии инновационного развития, которая должна предложить новые подходы к прогрессивному движению регионов и отраслей промышленности в современном конкурентном мире.
Еще один важный момент, которым займется Boston Consulting, — изучение текущего состояния дел и уровня развития, на котором сейчас находится республика.
"Очень важно понять, например, каковы сегодня реальные показатели по обеспечению экономики и населения электроэнергией. При ускоренном развитии промышленности потребность в электричестве кратно возрастет, поэтому нам нужно планировать, какие потребности будут, необходимо заранее готовить мощности. И так по каждой из отраслей", — рассказал он.
Напомним, что Министерство инновационного развития было создано в ноябре прошлого года. Оно было определено органом, осуществляющим единую государственную политику в сфере инновационного и научно-технического развития.
Планируется, что новое министерство обеспечит мобилизацию имеющихся ресурсов и средств для реализации инновационных идей, разработок и технологий с рациональным использованием бюджетных средств.