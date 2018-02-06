Падение биткоина может прекратиться на уровне пяти тысяч долларов

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Продолжительное падение стоимости самой популярной в мире криптовалюты — биткоина — может прекратиться на отметке в 5-5,5 тысячи долларов, следует из слов экономиста-обозревателя Максима Бланта.

Биткоин во вторник в моменте опускался ниже 6 тысяч долларов, он теряет примерно за сутки порядка четверти своей стоимости и подешевел уже более чем втрое по сравнению с декабрьским максимумом.

"Я ждал биткоин в районе 7-7,5 тысячи долларов. Дождался, но рынок ушел ниже. Следующая поддержка — 5-5,5 тысячи долларов" — рассказал Блант РИА Новости.

При этом, по словам эксперта, гарантий, что криптовалюты в этом году обновят максимумы, нет никакой. "Но это высокорискованные инвестиции, которые обладают высокой потенциальной доходностью", — отметил он, указав, что волатильность биткоина намного выше, чем у ряда других активов, в том числе американского фондового индекса DJIA, который в понедельник показал крупнейшее номинальное падение в истории.

"Посмотрите на Dow и сделайте поправку на волатильность. Но у биткоина есть и свои причины падать. Китай, Корея, Япония, череда скандалов. Но это все поводы. Глубокая коррекция была предрешена бурным ростом", — заключил он.