17:52 06 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Биткоин

Падение биткоина может прекратиться на уровне пяти тысяч долларов

REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo
Экономика
Получить короткую ссылку
110 0 0

Экономист Максим Блант предполагает, что биткоин падает из-за мировых скандалов, а также предыдущего быстрого роста

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Продолжительное падение стоимости самой популярной в мире криптовалюты — биткоина — может прекратиться на отметке в 5-5,5 тысячи долларов, следует из слов экономиста-обозревателя Максима Бланта.

Биткоин во вторник в моменте опускался ниже 6 тысяч долларов, он теряет примерно за сутки порядка четверти своей стоимости и подешевел уже более чем втрое по сравнению с декабрьским максимумом.

"Я ждал биткоин в районе 7-7,5 тысячи долларов. Дождался, но рынок ушел ниже. Следующая поддержка — 5-5,5 тысячи долларов" — рассказал Блант РИА Новости.

Биткоин
© globallookpress.com
Биткоин дешевеет из-за инициатив по запрету торговли криптовалютами
При этом, по словам эксперта, гарантий, что криптовалюты в этом году обновят максимумы, нет никакой. "Но это высокорискованные инвестиции, которые обладают высокой потенциальной доходностью", — отметил он, указав, что волатильность биткоина намного выше, чем у ряда других активов, в том числе американского фондового индекса DJIA, который в понедельник показал крупнейшее номинальное падение в истории.

"Посмотрите на Dow и сделайте поправку на волатильность. Но у биткоина есть и свои причины падать. Китай, Корея, Япония, череда скандалов. Но это все поводы. Глубокая коррекция была предрешена бурным ростом", — заключил он.

Теги:
криптовалюта, биткоин, США



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Женщина на скамье подсудимых, архивное фото
    Прерванный джихад

    Гражданку Казахстана осудили за попытку примкнуть к террористической группировке в Сирии и попытку завербовать несовершеннолетнего родственника.

  • Архивное фото президента РФ Владимира Путина
    Всем прощаю!

    Президент России Владимир Путин ратифицировал документы о списании Кыргызстану остатков долга в 240 миллионов долларов.

  • Грузчики в торгово-ярмарочном комплексе Москва
    Угроза для мигранта

    Sputnik Таджикистан выяснил, что мигрантам из Центральной Азии в России угрожает отнюдь не отсутствие доступных вакансии. А что?

  • Грузовые контейнеры на порту в Китае, фото из архива
    Транзитный потенциал

    Азербайджан предлагает Китаю свои услуги в качестве страны-транзитера, а так же желает освоить необъятный китайский рынок – что думают об этом в Поднебесной?

  • Самолет Аэрофлота в аэропорту Шереметьево
    Авиационная "блокада"

    Авиакомпания "Аэрофлот" отменила вечерние рейсы из Москвы в Минск и обратно – какие еще направления закрыты?

  • Аркадий Джопуа
    Золото скифов

    Sputnik Абхазия узнал подробности находки могильника с драгоценностями – одного из крупнейших на всем восточном побережье Черного моря.

  • В Армении военнослужащие отразили атаку на штаб военной базы ЮВО условной диверсионной группы.
    Отбились!

    Российские военные отразили атаку на штаб соединения на территории военного городка "Большая крепость" в Гюмри – что случилось на самом деле?

  • Елена Бачинская передала в Сейм петицию о сохранении в Латвии билингвального образования
    Язык на рассмотрении

    Президиум Сейма Латвии передал петицию за сохранение билингвального образования на рассмотрение парламентской комиссии по мандатам и этике.

  • Президент Литовской ассоциации военной истории Забытые солдаты Виктор Орлов
    Снести память

    Департамент культурного наследия требует от Литовской ассоциации военной истории "Забытые солдаты" сноса памятников воинам Красной и царской армий.

  • Владимир Войцехович
    В списках не значится

    Ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Войцеховичу, живущему в Кишиневе, перестали платить пенсию – Sputnik узнал почему.

  • Мясокомбинат Раквере
    "Мясной" бунт

    Бессрочная забастовка началась на крупнейшем мясокомбинате Эстонии – чего требуют работники, и кто их поддерживает, выяснил Sputnik.

  • Президент РФ В. Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии
    Добро пожаловать!

    Владимир Путин ратифицировал соглашение с Южной Осетией о вхождении отдельных подразделений Вооруженных сил республики в российские ВС.

  • Женщина на скамье подсудимых, архивное фото
    Прерванный джихад

    Гражданку Казахстана осудили за попытку примкнуть к террористической группировке в Сирии и попытку завербовать несовершеннолетнего родственника.

  • Архивное фото президента РФ Владимира Путина
    Всем прощаю!

    Президент России Владимир Путин ратифицировал документы о списании Кыргызстану остатков долга в 240 миллионов долларов.

  • Грузчики в торгово-ярмарочном комплексе Москва
    Угроза для мигранта

    Sputnik Таджикистан выяснил, что мигрантам из Центральной Азии в России угрожает отнюдь не отсутствие доступных вакансии. А что?

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Ледяной Гелендваген, созданный авторами Youtube-канала Гараж 54 из автомобиля УАЗ и шести тонн льда, в Центральном парке Новосибирска
С сибирским размахом: мастера из России создали ледяной "Гелендваген"
Недосягаемый трофей: как в Узбекистан впервые привезли Кубок мира по футболу
Единственный в мире: в Узбекистан впервые приехал главный футбольный трофей
Uzbekistan Airways: 26 лет в воздухе
UzAirways: двадцать шесть лет — полет нормальный

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054