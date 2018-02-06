Узбекистан в 2018 году намерен произвести 150 тысяч тонн рыбы

Президент Узбекистана поручил до конца февраля разработать программу мероприятий по комплексному развитию рыбной отрасли на 2018 год

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. В Узбекистане в 2018 году планируется произвести порядка 150 тысяч тонн рыбы, сообщает корреспондент Sputnik.

Несмотря на бурный рост этой отрасли в последние годы, отечественные рыбхозы, общее количество которых превысило 3 тысячи, так и не смогли обеспечить внутренний рынок качественной и доступной продукцией. Поэтому сегодня узбекские супермаркеты в основном заполнены зарубежной рыбой.

По словам экспертов, в основном проблемы возникают из-за неэффективного использования водоемов, компании практически не внедряют ведущий международный опыт и новые технологии разведения рыбы.

Чтобы изменить данную ситуацию, президент Узбекистана поручил до конца февраля разработать программу мероприятий по комплексному развитию рыбной отрасли на 2018 год. Ее основная задача — увеличение производства рыбы в разы.

Для сравнения, в предыдущие годы производство рыбы в стране варьировалось в пределах 50-60 тысяч тонн, в этом же году оно должно возрасти более чем в два раза. Также появятся новые рыбные питомники и хозяйства, использующие современные технологии.

В тройку лидеров по производству рыбы в этом году войдут Ташкентская область с 20,1 тысячи тонн рыбы, Каракалпакстан — 20 тысяч тонн и Хорезмская область — 13,1 тысяча тонн.

© Sputnik/ Тарас Литвиненко Россия увеличивает поставки зерна, рыбы и масла в Узбекистан

Что касается стратегического развития отрасли, то Узбекистан намерен в ближайшие годы сделать акцент на привлечении опытных зарубежных специалистов из Китая, Вьетнама, Индонезии и других государств, а также широкое внедрение передовых зарубежных технологий рыбоводства.

Кроме того, глава государства освободил до 1 января 2020 года от уплаты таможенных платежей ввозимые в страну рыбные комбикорма. Планируется, что это позволит снизить себестоимость производства рыбы и, соответственно, ее цену для потребителя.

Для обеспечения отрасли специалистами уже в 2018/2019 учебном году планируется открыть специализированные заочные факультеты рыбоводства в Ташкентском государственном аграрном университете и его Нукусском филиале.