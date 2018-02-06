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Международный аэропорт Карши

Узбекистан впервые передаст аэропорт в частные руки

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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На территории аэропорта "Карши" также внедрят режим "открытое небо", в том числе с привлечением авиакомпаний-лоукостеров

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Узбекистан намерен вывести аэропорт "Карши" из состава "Узбекистон хаво йуллари" и передать его в управление специализированной компании, сообщает корреспондент Sputnik.

Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил Национальной авиакомпании совместно с Государственной инспекцией по надзору за безопасностью полетов и хокимиятом Кашкадарьинской области до 1 июля 2018 года разработать перспективную Концепцию развития международного аэропорта "Карши".

Пассажиры у стоек регистрации на рейсы в аэропорту
© Sputnik/ Илья Питалев
Время прохождения проверок в аэропорту Ташкента сократилось на 1,5 часа
Документ должен предусмотреть не только его передачу специализированной компании по управлению международными аэропортами, но и внедрение на территории аэропорта режима "открытое небо", в том числе с привлечением авиакомпаний-лоукостеров. Договор по открытому небу — многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого — обеспечить возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга.

Это, по оценкам экспертов, будет первый шаг по решению проблемы высокой стоимости авиабилетов.

Аэровокзальный комплекс аэропорта в Карши был реконструирован в 2006 году. Он оснащен необходимым оборудованием для качественного обслуживания пассажиров. Пропускная способность аэровокзала составляет 200 человек в час. В здании имеются 2 сектора вылета — для местных и международных авиалиний, а также зал прилета.

Взлетно-посадочная полоса отвечает международным требованиям и способна принимать воздушные судна с максимальной массой до 180 тонн. В сутки аэродром имеет возможность обслуживать 20 самолетовылетов и посадок.

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