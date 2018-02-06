Узбекистан впервые передаст аэропорт в частные руки

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Узбекистан намерен вывести аэропорт "Карши" из состава "Узбекистон хаво йуллари" и передать его в управление специализированной компании, сообщает корреспондент Sputnik.
Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил Национальной авиакомпании совместно с Государственной инспекцией по надзору за безопасностью полетов и хокимиятом Кашкадарьинской области до 1 июля 2018 года разработать перспективную Концепцию развития международного аэропорта "Карши".
Это, по оценкам экспертов, будет первый шаг по решению проблемы высокой стоимости авиабилетов.
Аэровокзальный комплекс аэропорта в Карши был реконструирован в 2006 году. Он оснащен необходимым оборудованием для качественного обслуживания пассажиров. Пропускная способность аэровокзала составляет 200 человек в час. В здании имеются 2 сектора вылета — для местных и международных авиалиний, а также зал прилета.
Взлетно-посадочная полоса отвечает международным требованиям и способна принимать воздушные судна с максимальной массой до 180 тонн. В сутки аэродром имеет возможность обслуживать 20 самолетовылетов и посадок.