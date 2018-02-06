Билеты на международные рейсы "Узбекистон хаво йуллари" подешевеют

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил Министерству финансов до конца марта этого года совместно с "Узбекистон хаво йуллари" внедрить механизм уменьшения налогооблагаемой базы авиакомпании на сумму реализации билетов по сниженным ценам

ТАШКЕНТ, 6 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев разрешил Национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари" продавать авиабилеты на международные рейсы по цене ниже себестоимости, сообщает корреспондент Sputnik.

Как отмечается в постановлении, это позволит "обеспечить конкурентоспособность рейсов".

Мирзиёев поручил Министерству финансов до конца марта этого года совместно с "Узбекистон хаво йуллари" внедрить механизм уменьшения налогооблагаемой базы авиакомпании на сумму реализации билетов по сниженным ценам.

Ранее глава государства высказывал ряд претензий к работе национального перевозчика, в том числе за неспособность работать в рыночных условиях и дороговизну билетов.

Перевозчик сегодня является убыточным, у региональных аэропортов есть задолженности перед бюджетом. Чтобы исправить ситуацию Мирзиёеву пришлось в январе прошлого года освободить авиакомпанию от уплаты всех видов налогов до 2022 года.

Более того, высокая стоимость билетов, по словам источников, знакомых с ситуацией, стоила места предыдущему главе компании Улугбеку Розукулову.

Положение обострилось после трагедии в Казахстане, где в автобусе заживо сгорели мигранты из Узбекистана. Косвенно в трагедии обвинили и национальную авиакомпанию, которая не смогла обеспечить доступность своих билетов для граждан страны. В результате те выбрали дешевого, но ненадежного автоперевозчика.

Что касается планов, то "Узбекистон хаво йуллари" намерена к 2021 году увеличить перевозку пассажиров в 1,3 раза — до 3,3 миллиона человек за счет организации новых экономически рентабельных направлений, увеличения чартерных рейсов в СНГ, и, в частности, в Россию, а также страны Юго-Восточной Азии и Европы.

НАК "Узбекистон хаво йуллари" — монопольный авиаперевозчик в Узбекистане, полностью принадлежит государству, в его структуру также входят все аэропорты страны. Авиакомпания выполняет в более чем 40 городов мира. Представительства авиакомпании действуют в 25 странах мира.