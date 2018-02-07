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Прилавок с фруктами и овощами

Поставки овощей и фруктов из Узбекистана в Россию могут вырасти втрое

© Sputnik/ Евгений Биятов
Экономика
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Замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин и представители Министерства внешней торговли обсудили увеличение поставок овощей и фруктов по "зеленому коридору"

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин провел переговоры в Министерстве внешней торговли (МВТ) Узбекистана, стороны обсудили возможности увеличения экспорта узбекской плодоовощной продукции на российский рынок, потенциал которого — рост в два-три раза.

По данным пресс-службы МВТ, накануне на переговорах в МВТ Левин отметил, что двусторонние контакты на различных уровнях в 2017 году придали новый импульс сотрудничеству между Узбекистаном и РФ в области сельского хозяйства. По данным министерства, в рамках встречи российская сторона также провела презентацию Екатеринбурга в качестве кандидата на проведение международной выставки "ЭКСПО-2025".

"В ходе встречи обсуждены вопросы организации долгосрочных поставок свежей и переработанной плодоовощной продукции на российский рынок в рамках созданного между двумя странами "зеленого коридора". В частности, отмечен потенциал увеличения объемов экспорта узбекской плодоовощной продукции в два-три раза", — говорится в сообщении.

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В декабре 2016 года правительства Узбекистана и РФ подписали соглашение "Об организации упрощенного порядка осуществления таможенных операций при перемещении товаров и транспортных средств между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией" (о "зеленом коридоре"). Он предназначен для поставщиков плодоовощной продукции и пищевых продуктов (кофе, чай, дрожжи, горчица).

Ранее Левин заявлял, что "зеленый таможенный коридор" до конца 2017 года должны был заработать на полную мощность. Кроме того, стороны завершают работу по созданию "зеленого коридора" в области фитосанитарного контроля, в частности, контрольные службы двух стран начали работу в единой электронной системе "Аргус Фито". При этом значительная часть узбекских овощей и фруктов поставляется в РФ через казахстанских посредников, которые используют льготы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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По данным Госкомстата Узбекистана, объем экспорта свежей и переработанной плодоовощной продукции из республики по итогам 2017 года увеличился на 15,6%, до 708,8 миллиона долларов. При этом на долю Казахстана приходится 46,4% от общих поставок, в Россию — 18%. По мнению экспертов, нерешенность вопросов по тарифам на транспортировку овощей и фруктов по территории РФ и Казахстана сдерживают объемы прямых поставок на российский рынок.

Теги:
плодоовощная продукция, Фрукты, овощи, Министерство внешней торговли Узбекистана, Сергей Левин, Узбекистан, Россия



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