Поставки овощей и фруктов из Узбекистана в Россию могут вырасти втрое

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин провел переговоры в Министерстве внешней торговли (МВТ) Узбекистана, стороны обсудили возможности увеличения экспорта узбекской плодоовощной продукции на российский рынок, потенциал которого — рост в два-три раза.
По данным пресс-службы МВТ, накануне на переговорах в МВТ Левин отметил, что двусторонние контакты на различных уровнях в 2017 году придали новый импульс сотрудничеству между Узбекистаном и РФ в области сельского хозяйства. По данным министерства, в рамках встречи российская сторона также провела презентацию Екатеринбурга в качестве кандидата на проведение международной выставки "ЭКСПО-2025".
"В ходе встречи обсуждены вопросы организации долгосрочных поставок свежей и переработанной плодоовощной продукции на российский рынок в рамках созданного между двумя странами "зеленого коридора". В частности, отмечен потенциал увеличения объемов экспорта узбекской плодоовощной продукции в два-три раза", — говорится в сообщении.
Ранее Левин заявлял, что "зеленый таможенный коридор" до конца 2017 года должны был заработать на полную мощность. Кроме того, стороны завершают работу по созданию "зеленого коридора" в области фитосанитарного контроля, в частности, контрольные службы двух стран начали работу в единой электронной системе "Аргус Фито". При этом значительная часть узбекских овощей и фруктов поставляется в РФ через казахстанских посредников, которые используют льготы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).