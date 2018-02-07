Минэнерго РФ держит паузу в переговорах о покупке газа из Туркменистана

Замминистра энергетики сообщил, что до сих пор действует пауза в переговорах на покупку газа из Туркменистана, сейчас основной поставщик газа — "Узбекнефтегаз"

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Россия не ведет переговоры с Туркменистаном по возобновлению покупки газа, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский.

На вопрос, как идут переговоры РФ с Туркменистаном по возобновлению у них покупки газа, Яновский ответил: "Насколько я знаю, никак. Мы тогда подписали паузу, и она действует. Переговоров нет, насколько я помню, до конца 2019 года".

В начале июня 2015 года "Газпром экспорт" инициировал разбирательство против ГК "Туркменгаз" в арбитражном суде Стокгольма. В своих исковых требованиях российская компания просила арбитраж пересмотреть цену на закупаемый у "Туркменгаза" природный газ. Этому предшествовали обвинения официального Ашхабада в адрес "Газпрома" в том, что он с начала 2015 года не платит по своим долгам перед "Туркменгазом" за поставленный газ.

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В январе 2016 года "Туркменгаз" сообщил, что "Газпром" с 1 января досрочно расторг с ним контракт. Российский холдинг назвал причиной расторжения серьезные нарушения контракта со стороны "Туркменгаза", пишет РИА Новости.

На фоне расторжения контракта с Туркменистаном "Газпром" подписал контракт на закупку в 2016 году 4 миллиардов кубометров газа с другой среднеазиатской компанией — "Узбекнефтегазом". Зампред правления "Газпрома" Александр Медведев в сентябре 2016 года заявил, что "Газпром" ‎взял двухгодичную паузу в закупках у "Туркменгаза".