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ЦБ Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 14%

© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Экономика
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Ставка рефинансирования на уровне 14% была установлена с 28 июня 2017 года против прежней ставки 9%, которая удерживалась с января 2015 года

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Правление Центрального банка Узбекистана решило сохранить ставку рефинансирования на уровне 14%, сообщает регулятор в четверг.

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"Правлением Центрального банка Узбекистан принято решение о сохранении ставки рефинансирования на текущем уровне — 14% годовых", — говорится в сообщении на сайте ЦБУ. Там отмечается, что в 2018 году будет продолжен жесткий курс денежно-кредитной политики, направленный на обеспечение стабильности цен.

По данным ЦБУ, продолжающийся процесс корректировки внутренних цен под воздействием их либерализации и условий внешней торговли будет оказывать определенное инфляционное давление в экономике. В условиях избыточной ликвидности Центробанк в числе антиинфляционных мер может внести изменения в порядок обязательного резервирования средств банками, уточняет регулятор.

Ставка рефинансирования на уровне 14% была установлена с 28 июня 2017 года против прежней ставки 9%, которая удерживалась с января 2015 года. ЦБ объяснил тогда такое решение необходимостью ограничить возросшие инфляционные риски.

Центральный банк Республики Узбекистан
© Flickr/ Stanislav Magay
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По данным официальной статистики, инфляция на потребительском рынке Узбекистана по итогам 2017 года составила 14,4% против 5,7% в 2016 году, ее рост в 2,5 раза связан с девальвацией национальной валюты — сума — и либерализацией валютного рынка страны. ЦБУ с 5 сентября прошлого года практически в два раза девальвировал сум, а указом президента страны Шавката Мирзиёева юридические и физические лица получили возможность свободно осуществлять покупку и продажу валюты по рыночному курсу.

В конце июля МВФ по итогам работы миссии в Узбекистане сообщил, что объявленная свободная конвертация сума будет сопровождаться инфляционным давлением, и указал на возможные сложности с ликвидностью банковских кредитов. При этом фонд приветствовал повышение ставки рефинансирования ЦБ.

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, Узбекистан



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