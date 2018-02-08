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Узбекские таможенники

В Узбекистане увеличили нормы беспошлинного ввоза товаров физлицами

© Новости Узбекистана
Экономика
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В соответствии с постановлением узбекского лидера, таможенными пошлинами теперь не облагаются ввозимые физлицами товары на сумму до двух тысяч долларов при пересечении границы через международные аэропорты Узбекистана

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Нормы беспошлинного ввоза товаров физическими лицами увеличены и дифференцированы в Узбекистане.

Соответствующее постановление президента Шавката Мирзиёева обнародовано в четверг на сайте Государственного таможенного комитета республики. Документ вступил в силу 6 февраля.

С июня 2009 года физлица могли беспошлинно ввозить в Узбекистан товары на сумму не более одной тысячи долларов, а из сопредельных стран — не более 10 долларов с целью защиты внутреннего рынка.

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© Sputnik/ Максим Богодвид
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В соответствии с постановлением, таможенными пошлинами теперь не облагаются ввозимые физлицами товары на сумму до двух тысяч долларов при пересечении границы через международные аэропорты Узбекистана, до одной тысячи долларов — при пересечении границы через железнодорожные и речные пункты пропуска, до 300 долларов — при пересечении границы через автодорожные (пешеходные) пункты пропуска. Установлена также предельная норма в тысячу долларов в течение календарного месяца для товаров, поступающих в адрес физического лица в международных почтовых и курьерских отправлениях.

Также установлена предельная норма в размере трех тысяч долларов для вывоза из Узбекистана физическими лицами товаров без представления таможенной декларации. Ранее действовали количественные ограничения на вывоз ряда товаров.

В международных аэропортах Узбекистана с 1 января заработала система двойного коридора. Пассажиры, имеющие при себе товары, подлежащие письменному декларированию, направляются в "красный коридор", а те, кто заявляют об отсутствии таких товаров, — в "зеленый коридор". На автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска через таможенную границу данное новшество появится с 1 января 2021 года.

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Теги:
Таможня, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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