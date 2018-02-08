В Узбекистане увеличили нормы беспошлинного ввоза товаров физлицами

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Нормы беспошлинного ввоза товаров физическими лицами увеличены и дифференцированы в Узбекистане.
Соответствующее постановление президента Шавката Мирзиёева обнародовано в четверг на сайте Государственного таможенного комитета республики. Документ вступил в силу 6 февраля.
С июня 2009 года физлица могли беспошлинно ввозить в Узбекистан товары на сумму не более одной тысячи долларов, а из сопредельных стран — не более 10 долларов с целью защиты внутреннего рынка.
Также установлена предельная норма в размере трех тысяч долларов для вывоза из Узбекистана физическими лицами товаров без представления таможенной декларации. Ранее действовали количественные ограничения на вывоз ряда товаров.
В международных аэропортах Узбекистана с 1 января заработала система двойного коридора. Пассажиры, имеющие при себе товары, подлежащие письменному декларированию, направляются в "красный коридор", а те, кто заявляют об отсутствии таких товаров, — в "зеленый коридор". На автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска через таможенную границу данное новшество появится с 1 января 2021 года.