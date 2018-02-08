"Лукойл" назвал возможные сроки запуска второй очереди Кандымского ГПЗ

Церемония запуска будет приурочена к заседанию совета директоров "Лукойла" в Бухаре

ТАШКЕНТ, 8 фев – Sputnik. "Лукойл" в апреле введет в эксплуатацию вторую очередь Кандымского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) и проведет заседание совета директоров в Бухаре, сообщается в Telegram-канале АО "Узбекнефтегаз".

В Ташкенте состоялась встреча заместителя премьер-министра Узбекистана, председателя правления АО "Узбекнефтегаз" Алишера Султанова и вице-президента "Лукойла" Сергея Никифорова. Стороны обсудили вопросы подготовки визита президента "Лукойла" Вагита Алекперова, сроки проведения церемонии запуска газоперерабатывающего завода "Кандым", а также взаиморасчеты по экспорту природного газа.

"В частности, согласовано проведение церемонии запуска Кандымского ГПЗ в апреле 2018 года, приурочив это событие к планируемому заседанию совета директоров компании "Лукойл" в Бухаре", — говорится в сообщении.

Строительство первой очереди ГПЗ мощностью 4,05 миллиарда кубометров газа в год "Лукойл" завершил в ноябре 2017 года. Ранее "Узбекнефтегаз" сообщал, что ввод в строй второй очереди завода планировался на июль 2018 года.

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В феврале 2015 года "Лукойл" и консорциум подрядчиков во главе с Hyundai Engineering подписали контракт на поставку оборудования и строительство Кандымского ГПЗ стоимостью 2,66 миллиарда долларов. Строительство комплекса производительностью 8,1 миллиарда кубометров газа началось в апреле 2016 года.

"Лукойл" реализует Кандымский проект с 2004 года совместно с АО "Узбекнефтегаз" в рамках СРП Кандым-Хаузак-Шады. В Кандымскую группу входят шесть газоконденсатных месторождений: Кандым, Кувачи-Алат, Аккум, Парсанкуль, Ходжи и Западные Ходжи.