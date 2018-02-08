Британская Ernst & Young сэкономит деньги для "Узбекнефтегаза"

На заводе будет оптимизировано пять направлений: техобслуживание, ремонт, персонал, транспорт и снабжение

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Международная аудиторская компания Ernst & Young (EY) рассказала о работе по повышению операционной эффективности и сокращению затрат на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе, а также Ферганской и Андижанской нефтебазах.

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Об этом корреспонденту Sputnik сообщил источник в пресс-службе "Узбекнефтегаза". Напомним, что контракт на оказание консалтинговых услуг был заключен между EY и предприятием "Узнефтепродукт".

Предварительный отчет был представлен на встрече с руководством узбекского нефтегазового холдинга. В рамках проекта предварительно разработано 75 инициатив, из которых 66 согласованы в результате обсуждения с ответственными подразделениями на предприятиях.

"При успешной реализации инициатив годовой эффект составит 102,6 миллиарда сумов. При этом экономический эффект за три года превысит 232 миллиарда сумов, а общий объем затрат на проведение инициатив составит 2,02 миллиарда сумов", — сообщили в пресс-службе холдинга.

По словам британских партнеров, данные инициативы предлагается внедрить по пяти основным направлениям оптимизации: производственный процесс, техническое обслуживание и ремонт, персонал, транспорт и снабжение.

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Ernst & Young — британская аудиторско-консалтинговая компания, одна из крупнейших в мире, входит в "большую четверку" аудиторских компаний. С 2013 года действует под торговой маркой EY, штаб-квартира — в Лондоне. У компании имеется 728 офисов в 150 странах мира. Общая численность персонала — 230 тысяч человек.

В России у компании имеются офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Тольятти, Екатеринбурге, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Ростове-на-Дону.