Британская Ernst & Young сэкономит деньги для "Узбекнефтегаза"

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Международная аудиторская компания Ernst & Young (EY) рассказала о работе по повышению операционной эффективности и сокращению затрат на Ферганском нефтеперерабатывающем заводе, а также Ферганской и Андижанской нефтебазах.
Предварительный отчет был представлен на встрече с руководством узбекского нефтегазового холдинга. В рамках проекта предварительно разработано 75 инициатив, из которых 66 согласованы в результате обсуждения с ответственными подразделениями на предприятиях.
"При успешной реализации инициатив годовой эффект составит 102,6 миллиарда сумов. При этом экономический эффект за три года превысит 232 миллиарда сумов, а общий объем затрат на проведение инициатив составит 2,02 миллиарда сумов", — сообщили в пресс-службе холдинга.
По словам британских партнеров, данные инициативы предлагается внедрить по пяти основным направлениям оптимизации: производственный процесс, техническое обслуживание и ремонт, персонал, транспорт и снабжение.
В России у компании имеются офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Тольятти, Екатеринбурге, Новосибирске, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Ростове-на-Дону.