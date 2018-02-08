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Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне

Всемирный банк поможет "Узбекнефтегазу" разработать тарифы для потребителей

© Sputnik/ Стрингер
Экономика
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Заместитель председателя правления "Узбекнефтегаза" Улугбек Ашуров провел переговоры с миссией ВБ по вопросам разработки генеральной схемы развития газоснабжения и газификации республики

ТАШКЕНТ, 8 фев – Sputnik. Всемирный банк (ВБ) планирует содействовать АО "Узбекнефтегаз" в разработке тарифной политики в сфере газоснабжения на внутреннем рынке, сообщила пресс-служба компании.

Заместитель председателя правления "Узбекнефтегаза" Улугбек Ашуров провел переговоры с миссией ВБ по вопросам разработки генеральной схемы развития газоснабжения и газификации республики.

"Всемирным банком было предложено ограниченное участие в разработке генеральной схемы, путем финансирования таких отдельных компонентов, как оценка экономической эффективности и объемов инвестиций, содействие в разработке тарифной политики", — говорится в сообщении.

Ашуров отметил, что сейчас в отрасли запланированы реформы. Также должно увеличиться присутствие компании на международном рынке. Кроме того, идет разработка Генеральной схемы развития газоснабжения и газификации Узбекистана.

С 1 апреля 2018 года цену на природный газ для внутренних потребителей в Узбекистане планируется повысить на 10%. За последние годы внутреннее потребление газа в республике выросло в 1,3 раза и составляет порядка 50 миллиардов кубометров ежегодно при добыче около 60 миллиардов кубометров.

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Теги:
Узбекнефтегаз, Всемирный банк, Газ



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