Узбекистан официально ввел стандарты "халяль" для продуктов

ТАШКЕНТ, 9 фев — Spitnik. Узбекистан официально ввел стандарты ISO 22000 и "халяль", сообщает агентство стандартизации, метрологии и сертификации ("Узстандарт").
Программу мер по внедрению и дальнейшему применению в республике международных стандартов заместитель премьер-министра Узбекистана утвердил 23 ноября 2017 года.
"Внедрение указанных стандартов и проведение сертификации на соответствие требованиям данных стандартов — это возможность успешного расширения рынков сбыта для наших отечественных производителей, содействие развитию туриндустрии в направлении паломнического туризма", — отмечается в сообщении.
Стандарты ISO 22000 — это серия международных стандартов на системы менеджмента в области безопасности пищевой продукции.
Стандарты "халяль" устанавливают требования к процессам производства, хранения, транспортировки, реализации и маркировки продукции согласно канонам ислама.