Узбекистан официально ввел стандарты "халяль" для продуктов

Руководство для органов по сертификации продукции "халяль" и другие проекты стандартов данной серии находятся на стадии согласования

ТАШКЕНТ, 9 фев — Spitnik. Узбекистан официально ввел стандарты ISO 22000 и "халяль", сообщает агентство стандартизации, метрологии и сертификации ("Узстандарт").

Программу мер по внедрению и дальнейшему применению в республике международных стандартов заместитель премьер-министра Узбекистана утвердил 23 ноября 2017 года.

"Внедрение указанных стандартов и проведение сертификации на соответствие требованиям данных стандартов — это возможность успешного расширения рынков сбыта для наших отечественных производителей, содействие развитию туриндустрии в направлении паломнического туризма", — отмечается в сообщении.

© Sputnik/ Максим Богодвид Как россияне хотят накормить Узбекистан халяль-продукцией

В рамках работ, проводимых по внедрению стандартов "халяль", постановлением агентства "Узстандарт" с 1 февраля 2018 года введен в действие государственный стандарт Oz DSt 3286:2018 "Общее руководство по продуктам питания (пищевой продукции) "халяль". Руководство для органов по сертификации продукции "халяль" и другие проекты стандартов данной серии находятся на стадии согласования.

Стандарты ISO 22000 — это серия международных стандартов на системы менеджмента в области безопасности пищевой продукции.

Стандарты "халяль" устанавливают требования к процессам производства, хранения, транспортировки, реализации и маркировки продукции согласно канонам ислама.