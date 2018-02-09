Ташкент и Киев займутся разведением свиней

В феврале республику посетит Ассоциация животноводов Украины во главе с председателем Ириной Парамар

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Ташкент и Киев планируют заняться совместным разведением свиней и крупного рогатого скота. Об этом передает ИА "Жахон".

© Sputnik/ Виталий Белоусов Узбекские фермеры закупают коров из Германии, а коз из Франции

В феврале республику посетит Ассоциация животноводов Украины во главе с председателем Ириной Парамар.

Украинская делегация проведет переговоры в Министерстве сельского и водного хозяйства Узбекистана с участием руководства Ассоциации племенного животноводства "Насл Хизмат", хокимом Ташкентской области и руководителями фермерских хозяйств.

В сентябре 2017 года Народный банк РУ опубликовал данные по развитию животноводческой отрасли в стране. На тот момент Узбекистан подписал восемь импортных договоров стоимостью 8,7 млрд сумов на приобретение почти 3,5 тысячи коз из Франции, Германии, России и Чехии.