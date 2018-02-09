21:53 09 Февраля 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Ташкент+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
Свинокомплекс

Ташкент и Киев займутся разведением свиней

© Sputnik/ Александр Кондратюк
Экономика
Получить короткую ссылку
28010

В феврале республику посетит Ассоциация животноводов Украины во главе с председателем Ириной Парамар

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Ташкент и Киев планируют заняться совместным разведением свиней и крупного рогатого скота. Об этом передает ИА "Жахон".

Корова
© Sputnik/ Виталий Белоусов
Узбекские фермеры закупают коров из Германии, а коз из Франции
В феврале республику посетит Ассоциация животноводов Украины во главе с председателем Ириной Парамар.

Украинская делегация проведет переговоры в Министерстве сельского и водного хозяйства Узбекистана с участием руководства Ассоциации племенного животноводства "Насл Хизмат", хокимом Ташкентской области и руководителями фермерских хозяйств.

В сентябре 2017 года Народный банк РУ опубликовал данные по развитию животноводческой отрасли в стране. На тот момент Узбекистан подписал восемь импортных договоров стоимостью 8,7 млрд сумов на приобретение почти 3,5 тысячи коз из Франции, Германии, России и Чехии.

Теги:
свиньи, скот, Украина, Узбекистан, Ресурсы сельскохозяйственного производства, Животноводство



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Портфель
    Мгновенная отставка

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании правительства поинтересовался у главы Минтруда и соцзащиты, не устала ли она, и тут же уволил.

  • Люди на пункте пропуска. Архивно ефото
    Входа нет

    С 15 февраля Китай закрывает границу с Кыргызстаном – почему это произойдет, и как долго будут действовать ограничения?

  • Генеральная прокуратура РТ, архивное фото
    Миссия не выполнена

    В Таджикистане после убийства полковника погранслужбы афганскими контрабандистами его подчиненных могут привлечь к уголовной ответственности

  • Министр иностранных дел АР Эльмар Мамедъяров во время пресс-конференции в Баку
    Тема для разговора

    Заседание Совета сотрудничества Евросоюз-Азербайджан состоится в пятницу в Брюсселе – журналистам стали известны темы обсуждений.

  • Заключенные, архивное фото
    Казнить нельзя

    ЕС снова просит Минск отказаться от смертной казни – почему Беларусь остается единственной страной Европы, где она еще проводится?

  • Цабал под огнем: как российские артиллеристы в Абхазии палили из всех стволов
    Боги войны

    На полигоне Цабал артиллеристы российской военной базы ЮВО в Абхазии проводят конкурс по полевой выучке среди офицеров - уже есть явный лидер.

  • Арестованный. Архивное фото.
    Век воли не видать!

    Полуразрушенные стены, самодельный умывальник, кровати без постельного белья: в каких условиях живут заключенные в Армении.

  • Банковские пластиковые карты
    Бегство капитала

    Состоятельные люди побегут из Латвии из-за новых мер правительства – что так напугало обладателей солидных капиталов?

  • Бывший премьер-министр Литвы Гедиминас Киркилас, архивное фото
    Украинский вопрос

    Есть ли шанс на улучшение отношений между Россией и Литвой, рассказал в интервью Sputnik экс-премьер балтийской республики Гедиминас Киркилас.

  • Дорин Киртоакэ
    Кто свидетель?

    Государственный обвинитель назвал имена тех, кто будет давать показания по делу бывшего главы Кишинева Дорина Киртоакэ.

  • Британские болельщики
    "Коварные" русские

    Британская пресса предупреждает об опасностях, которые якобы ждут английских болельщиков на ЧМ по футболу в России, ссылаясь на данные эстонской разведки.

  • Бой М. Гассиева и Ю. Дортикоса
    Чемпионский визит

    Чемпион мира по боксу по версиям IBF и WBA Мурат Гассиев приедет в Южную Осетию, чтобы встретится со своими болельщиками и президентом республики.

  • Портфель
    Мгновенная отставка

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании правительства поинтересовался у главы Минтруда и соцзащиты, не устала ли она, и тут же уволил.

  • Люди на пункте пропуска. Архивно ефото
    Входа нет

    С 15 февраля Китай закрывает границу с Кыргызстаном – почему это произойдет, и как долго будут действовать ограничения?

  • Генеральная прокуратура РТ, архивное фото
    Миссия не выполнена

    В Таджикистане после убийства полковника погранслужбы афганскими контрабандистами его подчиненных могут привлечь к уголовной ответственности

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Аналитика

Мультимедиа

Выход в открытый космос у МКС
Земля в иллюминаторе: что видят космонавты с борта МКС
СПУТНИК_Пес-инвалид из Улан-Удэ нашел хозяйку и дом
Истерзанный живодерами пес нашел любящую семью в Новосибирске
Зимняя Олимпиада в Пхенчхане
Узбекистан на зимних олимпиадах: история и надежды

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054